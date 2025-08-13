Grazie ai Self Test Verify® controllare il proprio stato di salute è semplice, veloce e sicuro. Una rivoluzione firmata Dr. Biondino: strumenti di autodiagnosi registrati presso il Ministero della Salute.

Controllare il proprio stato di salute con Self Test Verify

Tutti conosciamo l’alcol test: si va a una festa, si beve un bicchiere, magari due, e nasce il dubbio. Posso guidare oppure no? O peggio si è già al volante e si viene fermati dalle forze dell’ordine: patente ritirata per mesi. Un problema enorme per chi dipende dall’auto per lavorare. Ma oggi c’è una soluzione semplice e immediata: l’alcol test, un tampone pratico che in pochi istanti ti dice se sei sotto soglia o se è meglio affidare le chiavi a qualcun altro.

La creatività scientifica del Dottor Antonio Biondino ha fatto un altro passo avanti: per chi sospetta un’intolleranza al glutine o teme di essere celiaco, arriva il test per la celiachia. Facile, pratico, immediato. Sono ormai decine i dispositivi ideati dalla società fondata da Biondino, i Verify® Self Test.

Tra questi, anche test più delicati, come quello per rilevare l’uso di marijuana: un supporto concreto per quei genitori assaliti dal dubbio e preoccupati dalle gravi conseguenze che la guida sotto effetto di droghe può comportare. Anche leggere, anche una sola volta: le pene sono pesanti.

La missione di Verify® Self Test è portare la prevenzione nella vita quotidiana. Come? Con un totem, installato in supermercati, farmacie e parafarmacie, accompagnato da uno slogan semplice e potente: “La salute nelle tue mani”. E non è solo uno slogan: tutti i prodotti Verify® sono regolarmente registrati presso il Ministero della Salute.