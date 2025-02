Durante la puntata del Dopo Festival, Selvaggia Lucarelli ha sferrato una critica alla prima serata di Sanremo 2025: “Ci aspettavamo di più”.

La critica di Selvaggia Lucarelli

Il Teatro Ariston ieri sera ha aperto le sue porte al Festival di Sanremo ed è già arrivata qualche pungente ma precisa osservazione da parte di Selvaggia Lucarelli.

Carlo Conti, accompagnato da Gerry Scotti e Antonella Clerici, a differenza delle edizioni precedenti, ha chiuso prima la serata (addirittura in anticipo di ben venti minuti). Questo per lasciare spazio poi al Dopo Festival di Alessandro Cattelan. Lo spazio dopo l’intervento di Jovanotti, ha avuto già un primo dibattito, in cui proprio Selvaggia Lucarelli è stata protagonista. Il presentatore infatti le ha chiesto un pensiero globale rispetto a quanto visto. La giornalista, a differenza di alcuni colleghi, è stata come sempre particolarmente schietta. Senza peli sulla lingua (così come abbiamo visto in altre occasioni), si è espressa.

Secondo il suo punto di vista questa prima serata del Festival di Sanremo 2025 non avrebbe particolarmente brillato. Sarebbero state per lei quattro ore in cui non ci sarebbero state delle vere e proprie sorprese. Effettivamente l’intera serata è proseguita senza intoppi e Carlo Conti ha voluto lasciare ampio spazio alle canzoni (e staccarsi totalmente dalle polemiche):

“Cosa mi ha colpito? Che in realtà io l’ho trovato davvero il Festival della restaurazione, nel senso che abbiamo visto tornare sul palco i vecchi, vecchi nel senso dei passati sovrani che si sono ripresi il loro posto, il loro potere e hanno tolto il posto ai rivoluzionari, cioè Amadeus che era nel ruolo di Napoleone, Fiorello nel ruolo di Robespierre. Quindi è tornato il vecchio regime, paro paro, e quindi questa sera tutto sommato abbiamo visto un Festival ultra lineare, in cui Gerry Scotti ha fatto Gerry Scotti, quindi ha parlato di panciere, di dieta, addirittura di squaraus”.

Successivamente Selvaggia Lucarelli ha sottolineato che Antonella Clerici avrebbe fatto il suo come sempre, ma leggermente un passetto indietro. Per la giornalista non sarebbe successo niente è ha definito quasi “la più trasgressiva” proprio Marcella Bella:

“L’unica che ha portato una vera parolaccia sul palco è che si è data la str**za è stata Marcella Bella. Questa dà un po’ l’idea del poco a livello di intrattenimento che è successo. Noi ci aspettiamo qualcosa di più”, ha ammesso Selvaggia Lucarelli.

“Senza Ama e Fiore è tornato il festival ULTRA – LINEARE, vecchio regime, Gerry Scotti ha parlato di panciere, la Clerici un passo indietro, non è successo niente.”



SINTESI PERFETTA DI SELVAGGIA#Dopofestival#Sanremo2025 pic.twitter.com/3psxyTPFFt — (@zabetta97) February 12, 2025

In seguito Selvaggia Lucarelli ha ammesso che pensava di vedere qualcosa di più da parte di alcuni Big in gara:

“Ci aspettavamo una Elodie molto più scoppiettante, mentre era in versione modesta. Ci aspettavamo un Tony Effe forse un po’ più aggressive ed era insolitamente romantico. Quindi alla fine pensi ‘ma chi è stato quello di rottura?‘”.

Vi rigiriamo la domanda: chi è stato per voi?