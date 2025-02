Ha avuto vita brevissima la statua di Carlo Conti presentata da Alessandro Cattelan durante il collegamento con il Festival di Sanremo 2025. Come mai? Uno dei ballerini di Gaia, involontariamente, l’ha colpita e per questo si è rotta una parte di essa. Scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2025, la statua di Conti ha avuto vita breve

La prima serata di Sanremo 2025 è andata, ora c’è grande attesa per il secondo appuntamento di questa edizione della kermesse canora. Carlo Conti ha concluso con largo anticipo e ha poi dato il collegamento al collega Alessandro Cattelan per il Dopo Festival. Ed è qui che si è verificato qualcosa di curioso. E no, non parliamo del commento di Selvaggia Lucarelli.

Alessandro Cattelan durante uno dei collegamenti con Carlo Conti ha mostrato la statua a lui dedicata. Si è trattato di una parodia dell’iconico monumento (presente proprio alla città dei fiori) dedicato a Mike Bongiorno. L’omaggio al direttore artistico di Sanremo 2025 però ha avuto vita brevissima! Come mai? Vi starete domandando.

Nel corso della puntata è intervenuta Gaia. La cantante, in gara in questa edizione di Sanremo 2025, ha eseguito il brano Chiamo io chiami tu, insieme ai suoi ballerini. Durante la coreografia, in cui s’è lanciato anche Alessandro Cattelan, si è verificato un imprevisto. La scultura infatti ha subito un colpo involontario da parte di uno dei danzatori. Questo ha portato alla rottura del braccio del monumento creato per l’occasione.

Proprio Alessandro Cattelan, così come diversi utenti, ha pubblicato un video dell’accaduto, commentando in maniera più che ironica quanto verificatosi pochi istanti prima: “Doveva succedere, scusa Carlo“.

Inutile dirvi che il momento è diventato virale tra i fan di Sanremo 2025. Gaia e i suoi ballerini non sono riusciti a trattenere le risate e, prima di congedarsi, l’artista nel salutare Cattelan ha detto ironica e piuttosto divertita: “Ciao, alla prossima amputazione!“.