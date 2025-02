Qual è la classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2025? Andiamo a scoprire, in ordine sparso, i primi cinque classificati dopo la prima puntata.

La classifica di Sanremo 2025

La prima puntata del Festival di Sanremo 2025 si è conclusa con la classica classifica provvisoria che ha mostrato le prime cinque posizioni in ordine sparso. La gara ha portato tutti e 29 i Big a esibirsi con le proprie canzoni.

LEGGI ANCHE: Giorgia conquista anche Annalisa: arriva la dedica social

A prendersi delle standing ovation sono stati Simone Cristicchi (che ha anche commosso tutti gli spettatori e il web) e Giorgia (che ha impressionato tutti quanti con le sue doti vocali). Antonella Clerici si è anche commossa dopo aver ricordato l’amico e collega Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente nel marzo del 2018.

La gara della prima puntata di Sanremo 2025 è poi terminata ed è stata svelata la classifica provvisoria. Ricordiamo che a votare sono, in questo caso, solo Sala Stampa, TV e Web:

Brunori Sas

Giorgia

Lucio Corsi

Simone Cristicchi

Achille Lauro

Voi siete d’accordo con questa classifica provvisoria della prima serata di Sanremo 2025? Ricordiamo ancora una volta che si tratta di una votazione parziale e non in ordine per quanto riguarda le effettive posizioni.

L’appuntamento è di nuovo per domani sera con la seconda puntata della kermesse!