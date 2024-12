Ieri sera nel corso della finale di Ballando con le Stelle i concorrenti ancora in gara hanno conquistato tutto il pubblico. Tuttavia a stupire è stata Selvaggia Lucarelli, che ha dato 0 a Federica Nargi.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Un colpo di scena dietro l’altro ieri sera nel corso della finale di Ballando con le Stelle. Anche quest’anno il talent show di Milly Carlucci, che è stato vinto da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ha registrato ascolti da capogiro e proprio l’ultima puntata è stata seguita da oltre 4 milioni di telespettatori. Questa mattina tuttavia a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Selvaggia Lucarelli. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Senza dubbio anche quest’anno la giornalista, che da anni fa parte della giuria del programma, non ha risparmiato critiche ai vari concorrenti, dando spesso voti che a volte hanno diviso il pubblico.

Solo ieri, nel corso della finale, è però accaduto qualcosa che ha sorpreso tutto il pubblico. Inaspettatamente infatti proprio Selvaggia Lucarelli ha dato 0 a Federica Nargi, che si è così classificata al terzo posto. La decisione della giornalista, che ha sempre affermato di apprezzare la modella, ha stupito il web. Poco fa però la giudice, con un post sui social, ha spiegato il perché di questa decisione e in merito ha affermato:

“Nargi e Favilla erano la mia coppia preferita. Fin dalla prima puntata, come si è visto. Arrivati alla dodicesima puntata era evidente che non avrebbero vinto, perché Guaccero e Pernice erano oggettivamente imbattibili. E quindi ho scelto di dare uno zero che per me è un non voto e di far ballare Pasquale/Pellegrini nello spareggio finale, visto che avevano ballato insieme per pochissimo”.

Selvaggia Lucarelli ha poi spiegato di aver dato la sua preferenza finale a Bianca Guaccero e a Giovanni Pernice, che hanno così vinto Ballando con le Stelle.