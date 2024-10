Volto noto della TV, Selvaggia Lucarelli è una giornalista, conduttrice radiofonica, scrittrice e blogger molto apprezzata. Tra i programmi più importanti che la vedono protagonista, come non citare il suo ruolo di giudice a Ballando con le Stelle. Conosciamo meglio chi è tra età, vita privata, fidanzato, carriera e Instagram.

Chi è Selvaggia Lucarelli

Nome e Cognome: Selvaggia Lucarelli

Data di nascita: 30 luglio 1974

Luogo di nascita: Civitavecchia

Età: 50 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Segno zodiacale: Leone

Professione: giornalista, conduttrice radiofonica, personaggio televisivo, scrittrice e blogger

Fidanzato: Selvaggia è fidanzata con Lorenzo Biagiarelli

Figli: Selvaggia ha un figlio di nome León

Profilo Instagram: @selvaggialucarelli

Selvaggia Lucarelli età, altezza e biografia

Quando è nata e quanti anni ha Selvaggia Lucarelli? Iniziamo con il dire che la data di nascita della giornalista corrisponde al 30 luglio 1974 a Civitavecchia. Il suo segno zodiacale è il Leone e la sua età è di 50 anni.

L’altezza di Selvaggia dovrebbe corrispondere invece a 1 metro e 70 centimetri.

Alcune tra le altre indicazioni sulla sua biografia, le abbiamo? Che titolo di studio ha Selvaggia Lucarelli? Nel 1992 sappiamo che si è diplomata presso il Liceo Classico Padre Alberto Guglielmotti di Civitavecchia.

Vita privata

Soffermiamoci poi sulla vita privata. A proposito della sua famiglia, sappiamo che i suoi genitori sono Nicola Lucarelli e di Nadia Agen (1943-2022). La coppia ha avuto quattro figli e, come detto, nel 1974 è nata Selvaggia.

Ma sapete perché Selvaggia Lucarelli si chiama così? La conduttrice radiofonica prende il nome dalla nobile Selvaggia dei Vergioles.

Molto riservata, non abbiamo grosse informazioni sul suo conto, se no quelle note a tutti.

Chi è stato il marito di Selvaggia Lucarelli e chi è il figlio? Oggi chi è il suo fidanzato? Il 15 luglio 2004 si è sposata il 15 luglio 2004 con Laerte Pappalardo, figlio del cantante Adriano. Il 15 luglio dell’anno successivo ha avuto un figlio di nome León. La separazione per la coppia risale al 2007.

Attualmente Selvaggia Lucarelli è fidanzata con il food blogger Lorenzo Biagiarelli dal 2016.

Dove seguire Selvaggia Lucarelli: Instagram e social

Chi volesse può seguire più da vicino Selvaggia Lucarelli mediante i social. Attraverso una piccola ricerca sul web è possibile trovare i suoi profili, da Facebook a X per passare a Instagram.

I suoi canali ufficiali sono utili non solo per farsi conoscere meglio come persona ma anche lavorativamente. Spesso infatti condivide tutto ciò che riguarda i suoi progetti.

Carriera

Nella sua importante carriera Selvaggia Lucarelli ha lavorato e lavora ancora oggi su più fronti. Diretta, senza peli sulla lingua, ironica e auto ironica, pian piano Selvaggia si è fatta un nome nel mondo dello spettacolo e del giornalismo.

Dopo l’esordio a teatro come autrice e attrice di diversi spettacoli, la giornalista è diventata celebre grazie al suo blog Stanza Selvaggia, che l’ha portata poi a collaborare con diverse testate giornalistiche negli anni.

Facendosi notare via via sempre di più, ha avuto modo di iniziare a lavorare non solo per siti d’informazione e carta stampata, ma anche in televisione, come vedremo in seguito tra i programmi che l’hanno coinvolta.

Ha lavorato anche per alcune web TV e in radio con diversi programmi. Per esempio nell’emittente radiofonica Radio Capital, dal 2020 è nella trasmissione Le mattine di Radio Capital.

Non tutti sanno forse, ma Selvaggia Lucarelli ha anche doppiato Madge Nelson in Minions

Programmi TV con Selvaggia Lucarelli

Tanti sono i programmi a cui Selvaggia Lucarelli ha preso parte nel corso della sua carriera. Pensiamo al ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi nel 2003, in seguito l’abbiamo vista anche a Cominciamo bene Estate. Nel 2006 è stata la volta de La Fattoria come concorrente.

Poi l’anno successivo come giurata a The Bachelor su Sky Vivo. E sempre nel medesimo canale l’abbiamo vista nella trasmissione Scelgo te – Gay, etero o impegnato?.

Ancora tra gli altri programmi citiamo: Pirati (2008) inviata ; Pomeriggio Cinque (2008-2011) opinionista ; X Factor – Il processo (2009) opinionista ; Speciale Sex and the City (2010); Stanza Selvaggia (2011); Celebrity Now – Satira Selvaggia (2012-2013); Ballando con le stelle (2014); Notti sul ghiaccio (2015) giudice ; Eccezionale veramente (2016-2017) giudice e L’assedio (2020) ospite fisso .

Isola dei Famosi

Una delle prime esperienze come opinionista per Selvaggia Lucarelli, risale al 2003, quando su Rai 2 andava in onda L’Isola dei Famosi.

La Fattoria

Nel 2006 su Canale 5 è andata in onda la terza edizione de La Fattoria, condotta da Barbara d’Urso. Tra i concorrenti presenti anche Selvaggia che si è classificata sesta.

Nella sua stessa edizione tra gli altri volti noti citiamo alcuni come Justine Mattera, Katia Ricciarelli, Francesco Arca, Alessia Fabiani, Aldo Montano, Pamela Petrarolo e non solo!

Pomeriggio Cinque

Uno degli altri programmi che hanno visto la giornalista come opinionista, c’è stato certamente Pomeriggio Cinque dal 2008 al 2011.

Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Dal 2014 Selvaggia Lucarelli siede dietro la scrivania come giudice del programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

Insieme a lei nella giuria anche Carolyn Smith (presidentessa); Ivan Zazzaroni; Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Notti sul ghiaccio

Un altro programma che ha visto Selvaggia Lucarelli nel ruolo di giudice, oltre all’amato Ballando con le Stelle, è Notti sul ghiaccio nel 2005. La trasmissione è andata in onda su Rai 1.

I libri di Selvaggia Lucarelli

Anche scrittrice, Selvaggia Lucarelli dal 2004 a oggi ha pubblicato diversi libri, che vi elenchiamo qui a seguire.

Mantienimi. Aiutami a preservare la mia moralità (2004), Che ci importa del mondo (2014), Dieci Piccoli Infami (2017), Casi Umani. Uomini che servivano a dimenticare ma hanno peggiorato le cose (2018).

Falso in bilancia (2019), Crepacuore. Storia di una dipendenza affettiva (2021), Gli altri litigano per gelosia. Noi per gatti, fiori, foto e ristoranti (2023), Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez (2024).