Scopriamo le informazioni che riguardano Justine Mattera, nota showgirl televisiva che ha lavorato anche in teatro e nella musica, quindi vediamo la sua biografia, la vita privata e i social.

Chi è Justine Mattera

Nome e cognome: Justine Mattera

Data di nascita: 7 maggio 1971

Luogo di nascita: New York

Età: 53 anni

Altezza: 1,64 m

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: showgirl, attrice, conduttrice e cantante

Marito: Justine è sposata con Fabrizio Cassata

Figli: Justine ha due figli (Vivienne Rose e Vincent)

Tatuaggi: Justine non ha tatuaggi nessuno

Profilo Instagram: @justineelizabethmattera

Justine Mattera età, altezza e biografia

Andiamo a conoscere chi è Justine Mattera, quanti anni ha, di dov’è, come si chiama sua sorella e tutte le informazioni sulla biografia. Justine è nata a New York il 7 maggio 1971. Ha quindi 53 anni di età ed è del segno zodiacale del Toro. La sua altezza è di 1,64 m, mentre non conosciamo il peso. Non ha inoltre tatuaggi sul suo corpo.

Parlando della sua famiglia, Justine ha origini italiane. Sappiamo che ha una sorella che si chiama Jessica e ha 51 anni. Nel 2023 lei ha avuto un arresto cardiaco di cui la stessa Justine ha parlato rivelando che l’avevano data per spacciata. L’hanno salvata con un trapianto di cuore. Tra l’altro, quando aveva 11 anni, le era stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin’s e si era sottoposta a un ciclo di radioterapia. Essendo gli anni ’80, questa cura le ha danneggiato cuore e polmoni che adesso sono molto fragili.

Per quanto riguarda gli studi, dopo la laurea in Letteratura italiana e inglese alla Stanford University, nel 1994 si è trasferita a Firenze per specializzarsi in Lingua e letteratura italiana e Storia dell’arte all’Università degli Studi di Firenze. Per mantenersi gli studi ha iniziato a lavorare come modella e cubista.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Justine Mattera, ci sono varie informazioni che la riguardano, come su chi è il primo marito. Justine, infatti, è stata sposata due anni con Paolo Limiti e cioè dal 2000 al 2002.

Nel 2009, invece, ha sposato l’imprenditore Fabrizio Cassata. I due insieme hanno due figli: Vivienne Rose e Vincent.

Si parla spesso della malattia di Justine Mattera, cosa ha avuto? La showgirl ha spiegato di aver avuto un basalioma sotto l’occhio, noto anche come carcinoma basocellulare (BCC), che rientra nella categoria di neoplasia cutanea ed è una forma maligna molto diffusa.

Dove seguire Justine Mattera: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Justine Mattera, vediamo anche come seguirla sui social.

Vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che ha oltre 660 mila follower.

Qui condivide in particolare il suo lavoro, ma anche la vita privata e le passioni. E mostra il suo fisico sempre in perfetta forma.

Carriera

Parlando della carriera di Justine Mattera, fu notata in una discoteca toscana dal DJ Joe T. Vannelli e così iniziò a lavorare nel mondo della musica. I due insieme incisero il singolo Feel It. Poi ci fu la canzone Baby Hold On. Nell’autunno del 2000, con il nome di Justine, uscì il singolo Bidibodi.

Ci vediamo in TV

La notorietà per Justine arrivò nel 1996 quando, una volta trasferitasi a Milano, incontrò il conduttore e autore Paolo Limiti che, dopo avere notato la sua somiglianza con Marilyn Monroe, la volle come showgirl nelle varie edizioni di Ci vediamo in TV dal 1996 al 2002.

Dal 1999 al 2001 ha condotto su TMC2 il programma di viaggi Come Thelma & Louise e nel 2002 Urlo su GAY.tv. Inoltre dal 2003 conduce, con Joe T. Vannelli, su Radio Deejay il programma radiofonico Slave to the Rhythmn.

La Fattoria

Nel 2006 Justine Mattera ha partecipato come concorrente del reality show La fattoria, dove si è classificata terza.

Bagaglino

Nel 2009 è entrata a far parte delle otto primedonne della compagnia del Bagaglino, nel varietà Bellissima, accanto ad Angela Melillo, Pamela Prati, Silvia Burgio, Manila Nazzaro, Valeria Marini, Nina Morić e Antonella Mosetti.

Da aprile 2011 conduce Tribute Band Show sul canale satellitare La3. Mentre nel dicembre 2013 è diventata uno dei volti femminili di punta di Comedy Central insieme a Melita Toniolo e Margherita Zanatta. Nel 2016 è stata protagonista di una puntata del programma di Rete 4 Oltre il limite – Storie di corsa, dove percorre la mezza maratona di Memphis.

Film

Justine Mattera ha recitato anche in molti film e cortometraggi sia per il cinema che per la televisione e anche varie serie TV. Nei film per il cinema abbiamo: Se lo fai sono guai (2001), Go Go Tales (2007), Aimless (2008) e Alta infedeltà, regia (2010). Ha poi recitato nei seguenti cortometraggi: Golden Hays (2007), Aldilà della porta (2009), Utility Fog (2013), Battiti (2014) e Good Food (2017).

Per la TV, invece, Justine Mattera ha recitato in: Submerged – Inabissati (film TV del 2001), Provaci ancora prof! (serie TV del 2008), I bastardi di Pizzofalcone (serie TV del 2018) e Imma Tataranni – Sostituto procuratore (serie TV del 2021).

Teatro

Justine Mattera è anche un’attrice di teatro prendendo parte in particolare a musical viste le sue capacità nel canto. A ta proposito ha recitato in: Victor/Victoria (2003-2004), Cantando sotto la pioggia (2004-2005), Troppi santi in paradiso (2005), Chiedimi se voglio la luna (2008-2009), Sex and Italy (2008-2009) e Nel blu dipinto di blu… La storia continua (2010).

E ancora ci sono: Attenti a quei due (2011), Tre cuori in affitto (2011-2012), Sugar – The Musical (2013-2014), Pene d’amor perdute (2015), Montagne russe (2015-2016), Miles gloriosus (2016) e Dovre crescono le ortiche (2017).

Nel maggio 2021 viene pubblicata la sua autobiografia Just Me. Quante Vite Ci Stanno In 50 Anni?.

Justine Mattera a Tale e quale show 2024

Per il 2024 c’è un nuovo lavoro per Justine Mattera e cioè la partecipazione a Tale e quale. La showgirl, infatti, fa parte del cast dello storico programma Rai di Carlo Conti. Ed è molto felice ed emozionata di intraprendere questa nuova avventura.

I concorrenti di Tale e quale show

Tale e quale show 2024 vede ancora una volta alla conduzione Carlo Conti. Qualche modifica, invece, riguarda i giurati che sono comunque quattro. Confermati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, mentre non ci sarà più Loretta Goggi. Al suo posto troviamo Alessia Marcuzzi. Il quarto giudice, invece, è diverso per ogni settimana.

Ma chi sono i concorrenti di Tale e quale show 2024? Partiamo dagli uomini che sono: Roberto Ciufoli, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani e Simone Annichiarico. Per le donne abbiamo: Kelly Joyce, Carmen Di Pietro, Giulia Penna, Amelia Villano, Justine Mattera e Verdiana Zangaro.

Il percorso di Justine Mattera a Tale e quale show 2024

L’avventura di Justine Mattera a Tale e quale show 2024 ha inizio venerdì 20 settembre con la prima puntata.