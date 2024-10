Scontro in TV tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli ieri sera durante la nuova puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, programma condotto da Piero Chiambretti. Le due non se le sono di certo mandate a dire.

Il faccia a faccia tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti

In seconda serata è andato in onda il programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi, condotto da Piero Chiambretti. Il conduttore nel suo studio ha ospitato Selvaggia Lucarelli, la quale ha dovuto affrontare due persone con le quali ha avuto dei diverbi. Tra loro oltre ad Asia Argento, anche Alba Parietti, con la quale ha battibeccato.

Oltre a ricordare questioni passate, hanno avuto modo di commentare anche le recenti questioni. Questo perché Alba Parietti a Domenica In aveva commentato le parole di Selvaggia Lucarelli su Sonia Bruganelli, dopo l’esibizione di quest’ultima a Ballando con le Stelle. Nel farlo però, aveva detto quanto segue: “Io non nomino questa persona, ma ha detto che Sonia Bruganelli è piccola, andando sul personale ecc…”.

Selvaggia Lucarelli non ha perso occasione di rispondere e su Instagram era arrivato così il suo commento rivolto ad Alba Parietti: “Non perde occasione di parlare di me”. Ieri sera in studio la Lucarelli ha poi aggiunto: “Ma perché io faccio molte cose, parla di me, lei ne fa molte meno, io non parlo mai di lei”.

Di tutta risposta Alba Parietti ha mantenuto le distanze e dato del lei alla Lucarelli: “Lei si commenta da sé signora Selvaggia”, ammettendo poi di essere stata una sua ammiratrice: “È stato un peccato averla conosciuta”. Per questo Selvaggia Lucarelli ha domandato se si trattasse di una battuta, con la conduttrice che ha così confermato. La giudice di Ballando con le Stelle non si è lasciata sfuggire l’occasione di controbattere: “Eh… non funzioni neanche come comica”.

Lo scontro in TV

Il botta e risposta però non si è concluso di certo così. Alba Parietti a quel punto ha rilanciato ancora: “Io sono stata davanti a lei giurata, poi siamo state insieme davanti ai giudici e devo dire che ho preferito i giudici a lei”.

Selvaggia Lucarelli con sarcasmo ha giudicato la battuta “esilarante”. Pietro Chiambretti incuriosito ha voluto saperne di più e ha quindi chiesto: “Ma mi sono perso qualcosa? Denunce?”. All’unisono le dirette interessate hanno risposto con un “Sì”, per poi aggiungere “Una a testa”.

Non scherzo quando dico che Selvaggia Lucarelli è la donna dell’anno #DonneSullOrloDiUnaCrisiDiNervi pic.twitter.com/TZJLXrSeJ2 — Che aria tira? (@cheariatira) October 10, 2024

Nel suo successivo intervento Alba Parietti ha spiegato perché non intende nominare Selvaggia Lucarelli quando si parla di lei: “Io non la nomino perché non mi voglio fare altri cinque anni di tribunali, perché per me i tribunali dovrebbero dedicarsi a cose un po’ più serie di risse da cortile come le nostre”.

Il presentatore a quel punto ha spiegato che la Lucarelli spesso ha ricevuto delle querele e non è quella che le fa. Così Selvaggia ha puntualizzato: “Ogni tanto, quando qualcuno supera proprio il limite… Io ormai ho una certa dimestichezza con i rancori, i livori, le invidie”. Alba Parietti piccata ha replicato: “La invidio moltissimo infatti, ma le voglio dire che odiare qualcuno vuol dire essere in suo potere e, mi dispiace per lei, io non la odio. Lei ha sempre atteggiamento come se lei fosse Dio e gli altri poveri sfigati”.

Selvaggia Lucarelli ha avuto però l’ultima parola: “Sta facendo tutto da sola!”. A chiudere definitivamente la faccenda ci ha pensato Piero Chiambretti che ha preferito concludere e concentrarsi su altro.