1 GF Vip: dopo il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo, Selvaggia Roma attacca Pretelli

Selvaggia Roma nonostante non sia più concorrente del Grande Fratello Vip, continua ad essere protagonista anche da telespettatrice. L’ex concorrente in queste ore è tornata alla carica e ha attaccato Pierpaolo Pretelli dopo il bacio con Giulia Salemi. Attenzione: non si tratta di una critica alla sua amica, ma di una forte critica nei confronti del modello che, a suo dire, sta cercando a tutti i costi di crearsi una storia d’amore nella Casa.

A quanto pare Selvaggia Roma ha rivalutato in negativo Pierpaolo Pretelli, dopo aver manifestato (prima del suo ingresso nel programma) un particolare interesse nei suoi confronti, poi naufragato per non aver gradito alcuni suoi atteggiamenti. Adesso vista la vicinanza tra l’ex velino e Giulia Salemi (sua amica), Selvaggia è tornata a parlare di lui sui social: “Ho capito che…come si dice a Roma. ‘Ndo cojo cojo’.. L’importante è arrivare alla fine… Le dame sono indifferenti.. Vero Pier? NON ADORO POTENTE”.

Ho capito che…come si dice a Roma .

“Ndo cojo cojo”..

L’importante è arrivare alla fine…

Le dame sono indifferenti..

Vero pier ? 🤷🏻‍♀️

NON ADORO POTENTE. #GFVIP5 #adoropotente — Selvaggia Roma (@roma_selvaggia) December 26, 2020

Ha scritto Selvaggia Roma. A queste dichiarazioni si sono aggiunti tanti commenti da parte dei fan, che hanno deciso di rispondere. Una fan ad esempio ha fatto notare che ‘le cose si fanno sempre in due’, ma Selvaggia anche in questo caso sembra avere le idee piuttosto chiare: “In due di cosa? A Giulia gli piace Pier!! Mi spaventa lui. Mi dispiace per la my Giuls”

In due di cosa Giulia gli piace pier !! Mi spaventa lui. Mi dispiace per la my giuls — Selvaggia Roma (@roma_selvaggia) December 26, 2020

Ma non solo, perché qualcun altro ha chiesto a Selvaggia Roma come mai abbia cambiato idea sui ‘Prelemi‘, dopo aver detto di trovarli carini insieme. Così Selvaggia, senza troppi problemi, ha spiegato il suo punto di vista: “Ho cambiato idea su di lui. Sai vedere sguardi e piccoli atteggiamenti come Elisabetta. E l’importanza che ci ha fatto credere almeno da parte sua su Elisabetta, mi lascia ora sbalordita anzi no perché già avevo capito Pier da prima la mia uscita”.

Ho cambiato idea su di lui. Sai vedere sguardi e piccoli atteggiamenti come Elisabetta. E l’importanza che ci ha fatto credere almeno da parte sua su Elisabetta, mi lascia ora sbalordita anzi no perché già avevo capito pier da prima la mia uscita. 😏🤷🏻‍♀️ — Selvaggia Roma (@roma_selvaggia) December 26, 2020

Vedremo se Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vorranno rispondere alle parole di Selvaggia Roma. Intanto le notizie sull’influencer non sono finite qui…