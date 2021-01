2 Selvaggia Roma, durante un break pubblicitario, lancia una frecciatina su Instagram a Pierpaolo Pretelli e suo fratello Giulio

Selvaggia Roma si è ormai fatta conoscere per una persona che non le manda di certo a dire! Nelle sue poche settimane di permanenza all’interno del reality, l’influencer si è fatta notare per diverse bombe lanciate su alcuni suoi coinquilini. Inoltre Selvaggia non ha lesinato critiche ad Elisabetta Gregoraci che, a suo dire, non è stata chiara con Pierpaolo Pretelli e ha giocato con i suoi sentimenti.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip proprio Pierpaolo ha avuto modo di ascoltare alcune parole utilizzate da suo fratello Giulio in un’intervista. Parole che Pretelli non ha affatto apprezzato e che ha duramente attaccato nella notte. E proprio contro Giulio la Roma si è scagliata durante un break pubblicitario attraverso un sibillino messaggio su Instagram, non risparmiando una frecciatina a Pierpaolo.

“Ragazzi una cosa veloce, siamo in pubblicità. Pierpaolo caccia le parole. Carattere zero. E ovvio che preferivano Elisabetta. Tuo fratello oltre a prendere subito il verificato (il profilo Verificato su Instagram, ndr) e stare fisso da Barbara, vuole fare anche un programmino… Devo dire altro?“, ha attaccato Selvaggia Roma.

Di quale programma parla l’influencer? Giulio Pretelli deciderà di rispondere alle accuse della Roma? Le news sul mondo del Grande Fratello Vip non sono finite qui