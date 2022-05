1 Serena Carella e Albe dopo Amici

All’interno della scuola di Amici 21 come ben sappiamo è nato l’amore tra Serena Carella e Albe. La ballerina e il cantante si sono avvicinati a poco a poco, fino a quando non è scoppiata la passione. Anche dopo la finale del talent show, a cui hanno preso parte entrambi, i due si sono mostrati insieme sui social, segno dunque che al momento la relazione procede nel migliore dei modi. Ma non solo. Alcuni giorni fa la coppia è stata ospite a Verissimo e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin proprio Albe ha parlato della sua storia con Serena. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

“È stato amore al terzo sguardo dai. Lei mi ha capito nel senso che io ho grandi ambizioni e lei è stata l’unica che come me riusciva a capire questa cosa, anche lei ha queste ambizioni nel ballo. Poi è stato sempre un aiuto reciproco, ho capito che non dovevo cercare di essere qualcun altro, io sono così. […] Sono contentissimo per la borsa di studio che ha vinto Serena. Solo dal fatto che le volevo dare la maglia fa capire quanto io ci tenga al fatto che realizzi i suoi sogni, è bravissima, sono contentissimo”.

Pare dunque che tutto stia procedendo a gonfie vele tra Serena Carella e Albe, che sembrerebbero essere più innamorati che mai. La relazione pare essere più seria de previsto, al punto che la ballerina ha anche già fatto la conoscenza della famiglia del cantante! Sul web stanno anche girando le immagini che vedono Serena in compagnia della mamma di Albe, e dei suoi fratelli, Silvia ed Edoardo, coi quali sembrerebbe esserci una grande sintonia.

Nel mentre qualche giorno fa la Carella durante l’ospitata a Verissimo ha parlato anche di Alessandra Celentano. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.