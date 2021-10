1 Parla Serena Enardu

Sono ormai passati diversi mesi da quando la travagliata relazione tra Serena Enardu e Pago è giunta definitivamente al capolinea. Come sappiamo la coppia qualche anno fa ha partecipato a Temptation Island Vip, ma le cose non andarono come previsto. Da quel momento tra il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne ci sono stati ripetuti tira e molla, e come è noto i due si sono rincontrati anche nella casa del Grande Fratello Vip 4. In quell’occasione era sembrato che Pago e Serena avessero deciso di darsi un’altra opportunità, voltando pagina e lasciandosi il passato alle spalle. Pochi mesi fa però è arrivata la rottura definitiva e a oggi entrambi risultano essere single. Pacifico nel mentre pochi giorni fa è entrato nella casa del GF Vip 6 per fare una bellissima sorpresa a Miriana Trevisan, sua ex moglie.

Come è noto infatti i due ancora oggi hanno un bellissimo rapporto, anche per il bene del loro figlio. Adesso però a commentare l’incontro tra Pago e Miriana è stata proprio Serena Enardu. L’ex tronista, nel corso di una diretta su Instagram, ha detto la sua in merito, affermando come il gesto del cantante sia stato “un gesto di vero amore”. Ma non solo. L’influencer ha anche ammesso che le piacerebbe avere con Pago un rapporto come quello che lui ha con la Trevisan. Tuttavia Serena ha ammesso che questo tipo di legame è dovuto anche al fatto che i due hanno un figlio insieme. Come se non bastasse alla fine la Enardu, lanciando una frecciatina a Miriana, ha affermato, come riporta Isa&Chia:

“Miriana non mi nomina mai perché non c’è niente da dire. Quando non ti conviene più nominare una persona, non la nomini ovviamente”.

Nel mentre qualche settimana fa si era ipotizzato che Serena Enardu avesse un flirt con Jorge Lorenzo. L’ex tronista così è intervenuta e ha svelato la verità in merito. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.