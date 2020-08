Questo non è proprio il periodo di Serena Enardu. L’influencer sarda, che poco prima di Ferragosto ha visto andare a fuoco la sua auto per mano di qualche sciacallo, è tornata su una questione che l’ha vista protagonista, pochi giorni prima, insieme a sua sorella Elga.

Serena e Elga Enardu sono state ospiti del compleanno della loro personal trainer, peccato però che durante il taglio della torta sia spuntata fuori sopra il dolce la bandiera nazista, messa lì, stando alle spiegazioni date, per sottolineare lo spirito da ‘dittatrice’ della loro amica. Serena e Elga hanno scattato anche delle foto che poi sono sparite dai social nel momento in cui si sono accorte di aver urtato la sensibilità del web, che si è piuttosto indignato. Così Serena insieme a sua sorella Elga sono intervenute con delle scuse pubbliche dopo l’accaduto.

Dopo l’ammissione delle proprie colpe Serena Enardu e Elga speravano che il fatto fosse ormai archiviato, ma ancora oggi sui social se ne parla. Le due sono state sommerse da offese, minacce (anche di morte) e per tale ragione hanno deciso di prendere dei provvedimenti. Proprio da questi episodi ha avuto origine il duro sfogo di Serena su Instagram:

«Io ero in ferie e volevo farmi questi quattro giorni con calma, ma la mia superficialità mi ha messo nelle condizioni di dover affrontare questa situazione alquanto assurda. Le cose non mi scivolano addosso, mi possono scivolare quelle che non mi riguardano, però ad un certo punto mi si girano le p***e. Nel senso che sono stata appellata ‘ignorante’ e in mille modi da giornalisti, da influencer o laureati, che probabilmente prima di aprire la bocca non hanno neanche dato una lettura alla legge, perché io non ho commesso nessun reato, ma ne ho subito diversi».