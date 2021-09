Serena Rossi su Jennifer Lopez

Qualche settimana fa alla Mostra del Cinema di Venezia è diventato virale un video in cui Serena Rossi andava a presentarsi a Jennifer Lopez per poi venire quasi “snobbata” da quest’ultima. Anche se all’inizio ha salutato la conduttrice, l’a star internazionale non l’ha quasi più considerata non appena il compagno Ben Affleck è tornato accanto a lei. Fino a questo momento Serena non aveva mai commentato pubblicamente quanto accaduto.

Lo ha fatto, però, nella serata di domenica 26 settembre 2021 nel programma Da grande condotto da Alessandro Cattelan. Qui sotto, per esempio, possiamo vedere un estratto dell’intervista. Per vedere il discorso integrale potete andare sulla piattaforma streaming RaiPlay e recuperare la puntata.

Com’è andata con Jennifer Lopez? Io quest’anno sono stata la madrina della Mostra del Cinema di Venezia ed ogni sera c’erano star internazionali. Una sera c’era il film di Ridley Scott con Ben Affleck tra gli attori protagonisti. Lui è venuto accompagnato da Jennifer Lopez. Hanno fatto per la prima volta un’uscita pubblica insieme.

Serena Rossi, quindi, ha poi continuato: “Così ho detto al direttore della biennale che mi sarebbe piaciuto conoscerla, c’era euforia. E lui così mi ha introdotto a lei. Sono andata e le ho detto ‘Hi, nice to meet you. I’m the godmother’. Avevo imparato questa parola. Lei mi guarda un po’ e mi dice ‘Ah, la madrina!’. Io rispondo ‘Sì, la madrina!‘

In quel momento ritorna Ben, quindi lei fa un po’ così e torna da lui. Ma giustamente. Sono tornati insieme dopo 20 anni, quindi… L’amore è più forte di tutto. Si sono coccolati mentre vedevano il film, si sono coccolati davanti i fotografi, si sono coccolati davanti le telecamere. Lei gli faceva i grattini sulla schiena… Insomma, l’amore vince su tutto.“

