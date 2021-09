1 Le accuse dello staff di Dayane Mello

Continuano a far discutere e non poco le molestie e abusi subiti da Dayane Mello a La Fazenda per mano di Nego do Borel, il quale nega qualsiasi tipo di accusa. I social stanno facendo molto rumore affinché venga raccontata la verità e la modella scopra cosa è accaduto davvero. Anche le persone a lei vicine come Rosalinda Cannavò o Giulia Salemi si sono espresse a riguardo e chiedono di riportare in Italia Dayane. Questo perché ora la concorrente si trova in uno stato confusionale tale da non ricordare nulla di quelle notti.

La squalifica per Nego è arrivata. La produzione ha fatto parlare Dayane con uno psicologo (come vedete nella foto di copertina), ma sembrano esserci ancora più luci che ombre in questa vicenda. Lo staff di Dayane Mello, infatti, ha esposto un comunicato ufficiale in cui accusa apertamente La Fazenda per diversi motivi. Ma leggiamo quanto segue:

«Ieri sera abbiamo assistito a un montaggio triste e assurdo. Nonostante l’espulsione del partecipante che ha messo a rischio l’integrità fisica di Dayane, l’edizione ha scelto di incriminarla come colpevole degli abusi subiti.»

Si legge. E ancora lo staff di Dayane Mello ha proseguito con un lungo resoconto:

«Secondo il programma mostrato, il riassunto della notte della vittima stava inseguendo l’uomo che l’ha violentata, fornendo indizi e segni affermativi in ​​modo che si sentisse libero di praticare l’atto. Mostrando una narrazione distorta dei fatti, in cui hanno posto la vittima di abusi come qualcuno che ha cercato di mettersi in quella situazione, oltre a romanzare tutto ciò che è successo.»

E non è finita…