Vincenzo Chianese | 3 Aprile 2024

Grande Fratello

Nuovo look per Sergio D’Ottavi: l’ex concorrente del Grande Fratello si taglia i capelli e il risultato stupisce il web

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello, Sergio D’Ottavi ha deciso di stravolgere il suo look e si è così tagliato i capelli.

Il nuovo look di Sergio D’Ottavi

All’interno della casa del Grande Fratello è nato l’amore tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Poco a poco infatti tra i due ex concorrenti del reality show in onda su Canale 5 è scoppiata la passione e in molti hanno iniziato a sostenere questa coppia.

Adesso che il programma è giunto al termine, Sergio e Greta hanno iniziato ufficialmente lo loro storia e in questi giorni si stanno conoscendo lontani dalle telecamere. Solo pochi giorni fa i due sono stati anche ospiti a Verissimo e durante l’intervista con Silvia Toffanin proprio la Rossetti ha ammesso di volerci andare con i piedi di piombo, nonostante tra lei e D’Ottavi ci sia un feeling speciale. Queste le dichiarazioni dell’ex tentatrice in merito:

“Mi auguro di essere anche fuori la persona che sono stata al Grande Fratello. Ho scoperto una Greta che mi piace, non voglio farmi influenzare da nessuno. Non correrò più nei rapporti. Mi auguro di conoscere Sergio sempre di più perché è una bellissima persona. Mi legge ancora prima che mi spieghi”.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web. Sergio D’Ottavi ha infatti raggiunto Greta Rossetti e i due stanno trascorrendo del tempo insieme. L’ex tentatrice però pare aver convinto l’imprenditore a stravolgere il suo look e così Sergio si è tagliato i capelli. Poco dopo Greta ha mostrato ai follower il risultato, che è stato apprezzato dai più.

I fan intanto si chiedono già come proseguirà la conoscenza tra i due ex concorrenti del Grande Fratello e a loro facciamo un grande in bocca al lupo.