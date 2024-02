NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Febbraio 2024

Grande Fratello

Nonostante le tensioni delle ultime ore, non mancano anche momenti di leggerezza nella casa del Grande Fratello. Ieri sera infatti Sergio D’Ottavi ha baciato anche Fiordaliso!

Sergio D’Ottavi inarrestabile

Nonostante siano trascorse poche settimane dall’ingresso di Sergio D’Ottavi nella casa del Grande Fratello, sembrerebbe che il neo gieffino sia già uno dei concorrenti più amati di questa edizione. In breve tempo infatti lo chef è riuscito a conquistare il cuore del pubblico con la sua semplicità e la sua spontaneità e sono in molti a supportarlo e a sostenerlo in questo percorso. Nel mentre come sappiamo negli ultimi giorni Sergio ha manifestato un particolare interesse per Greta Rossetti, facendo intendere di voler approfondire la conoscenza con lei. Inizialmente era però sembrato che l’ex tentatrice di Temptation Island non corrispondesse i sentimenti di D’Ottavi, nonostante tra i due sia nata una bellissima amicizia.

Qualche ora fa invece è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Proprio Sergio ha strappato un bacio a stampo a Greta, che nel mentre è scoppiata a ridere. Il momento ha naturalmente attirato l’attenzione del web e in molti stanno facendo il tifo per questa coppia. Ieri sera però è accaduto dell’altro che ha fatto sorridere il pubblico.

Sergio D’Ottavi infatti dopo Greta Rossetti ha baciato anche Fiordaliso e l’accaduto ha fatto discutere gli utenti. Si è trattato tuttavia di un semplice gioco tra i due concorrenti del Grande Fratello e tra loro, naturalmente, non c’è altro che un semplice rapporto di amicizia.

Il pubblico del reality show intanto si chiede già cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni tra Sergio e Greta. Tra i due gieffini potrebbe davvero nascere un sentimento oppure non ci sarà altro che una bella amicizia? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per restare sempre aggiornati con tutte le news sul GF.