Vincenzo Chianese | 21 Settembre 2023

Il video con Sergio Mattarella diventa virale

Lo scorso 18 settembre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Forlì per partecipare all’inaugurazione dell’anno scolastico 2023/2024, in occasione della 23esima edizione di Tutti a Scuola. A prendere parte all’evento, che è stato trasmesso in diretta su Rai 1, oltre che a diverse figure politiche, sono stati anche alcuni artisti del panorama musicale italiano, che si sono esibiti sul palco. Tra essi ci sono stati anche i The Kolors, che hanno presentato la loro Italodisco, che ormai è una vera hit. Il brano infatti ci ha fatto ballare e cantare per tutta l’estate e ha portato alla band un successo inaspettato.

Subito dopo la performance di Stash e dei suoi compagni però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Proprio il Presidente della Repubblica ha infatti chiesto a una bambina se le fossero piaciuti i The Kolors e il video del momento è diventato virale sui social.

Nel mentre sempre in occasione di Tutti a Scuola, Sergio Mattarella ha tenuto un discorso che ha trovato il consenso di tutto il pubblico. Queste alcune delle dichiarazioni del nostro Presidente:

“Care ragazze e cari ragazzi, riparte la scuola e con essa il ritmo consueto della società. La scuola scandisce l’anno delle famiglie, delle città. La riapertura delle scuole è un’opportunità, un motivo di speranza, è un percorso verso il nostro futuro. […] I genitori e i ragazzi devono vivere la scuola con serenità. Occorre rendere appetibile, anche divertente l’apprendimento. I ragazzi sono a scuola per imparare ma anche per crescere, per diventare protagonisti del loro futuro. La scuola deve essere sempre più accogliente e integrante. Ragazze e ragazzi hanno risorse che gli anziani non avrebbero potuto immaginare, sono allenati a vivere un tempo accelerato e globale. La scuola deve corrare e stare al passo con loro, rafforzando il dialogo con docenti e famiglie. Dobbiamo credere nei giovani, la scuola siete voi, la scuola è il vostro cammino di libertà. Buona strada”.