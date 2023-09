NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Settembre 2023

Elisa in concerto al Mediolanum Forum di Milano

Arrivano grandi notizie per tutti i fan di Elisa. Dopo il successo dello scorso anno, quando ha tenuto una serie di show evento nei teatri italiani, che hanno registrato ovunque il tutto esaurito, la Toffoli torna a cantare live con un imperdibile appuntamento. Poche ore fa infatti la cantante di Luce ha annunciato un concerto evento di Natale, An Intimate Christmas – One (Special) Night Only, che si terrà al Mediolanum Forum di Milano. La data è fissata per il prossimo 16 dicembre e si tratta di un’occasione irripetibile per tutti i fan di assistere a uno show unico nel suo genere.

Nel corso della serata, alla quale parteciperanno diversi ospiti che verranno annunciati nel corso delle prossime settimane, Elisa presenterà non solo i suoi più grandi successi, ma si esibirà anche con alcuni brani natalizi, in vista delle festività. I biglietti per questo concerto speciale di Natale sono già in vendita e stanno andando a ruba. A breve infatti la data sarà dichiarata sold out. Di certo questa è una grande soddisfazione per la Toffoli, che ha ottenuto un riscontro più che positivo da parte del suo pubblico. Proprio in merito a questo show, la cantante sui social ha affermato:

“Non potevamo non chiudere in bellezza. An Intimate Christmas. Uno show speciale e unico al Forum di Assago, Milano il 16 dicembre. Sarà una serata magica, con tanti ospiti e anche molti brani di Natale. E soprattutto avvieremo una raccolta fondi per continuare a piantare alberi in tutta Italia per combattere la crisi climatica”.

Il 16 dicembre dunque Elisa torna al Mediolanum Forum di Milano per un concerto evento di Natale, che senza dubbio non deluderà le aspettative. Non è escluso che la serata, come accaduto lo scorso anno, venga anche trasmessa in tv. Non resta che attendere però informazioni più precise a riguardo.