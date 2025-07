«Oggi si punta a preservare e valorizzare l’armonia naturale del volto e del corpo, evitando interventi invasivi e rispettando l’identità di ogni persona», dice il Dottor Sergio Montes.

Le parole del Dottor Sergio Montes

La medicina estetica non è più sinonimo di ritocchi invasivi. Oggi il focus è sul benessere globale, valorizzando la bellezza naturale con tecniche innovative che stimolano la rigenerazione cellulare. Ne parliamo con il Dottor Sergio Montes, specialista in medicina estetica.

Dottor Montes, cosa è cambiato nella medicina estetica?

«Oggi si punta a preservare e valorizzare l’armonia naturale del volto e del corpo, evitando interventi invasivi e rispettando l’identità di ogni persona».

Le tecniche più innovative?

«La biorigenerazione cellulare stimola i meccanismi di riparazione della pelle, mentre la biostimolazione con polinucleotidi e peptidi migliora tono ed elasticità. Il PRP e i trattamenti con laser frazionati e radiofrequenza offrono risultati naturali e progressivi senza bisturi».

Radiesse® e Sculptra®: quali sono le differenze?

«Radiesse® agisce subito, conferendo struttura a mandibola, zigomi e collo, stimolando il collagene per 12-18 mesi. Sculptra®, invece, ha un effetto graduale e diffuso, ideale per un ringiovanimento profondo e duraturo».

Come scegliere il trattamento giusto?

«Radiesse® è perfetto per un effetto strutturante immediato, mentre Sculptra® è indicato per chi cerca un ringiovanimento progressivo. Spesso i due trattamenti si combinano per un risultato naturale e armonioso».