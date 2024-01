Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Gennaio 2024

Grande Fratello

Provando a prendere le parti di Giuseppe Garibaldi Anita Olivieri si è ritrovata in una discussione con Sergio D’Ottavi e Rosanna Fratello.

Anita Olivieri discute con Sergio e Rosanna

Giuseppe Garibaldi in serata ha fatto arrabbiare Stefano Miele dopo aver affermato di avere tanti amici gay. Il concorrente ha tentato di spiegargli perché fosse sbagliato dirlo, ma è subentrata Anita Olivieri che ha provato a prendere le sue difese venendo però criticata dal web. Ma non solo, perché anche altri nella casa l’hanno attaccata.

Sergio "Anita tu butti polvere da sparo sul fuoco io preferisco disinnescare piuttosto che innescare"

Primo tra tutti Sergio D’Ottavi, il quale le ha recriminato il fatto di buttare “polvere da sparo” sulle situazioni per alimentare il fuoco. Anita ha poi affermato di conoscere Giuseppe da mesi, mentre lui e Stefano sono concorrenti solamente da due settimane. A questo punto Sergio ha affermato: “Non vai sul tema dicendo così, ma sulla persona. Come per dire che siccome non lo conosco allora non posso dare la mia opinione“.

Anche Rosanna Fratello ha voluto dire la sua tentando di mettere un punto alla situazione. Tuttavia Anita Olivieri ha percepito il suo coinvolgimento come un modo per attaccarla, in quanto la cantante ha affermato: “Perché quello che dici tu è sacrosanto mentre quello che dicono gli altri no? Tu insisti sempre, tu difendi sempre senza neanche ascoltare gli altri“.

Rosanna: -“Perché quello che dici tu è sacrosanto mentre quello che dicono gli altri no? Tu insisti sempre, tu difendi sempre senza neanche ascoltare gli altri”



Anita ha ribattuto: “Ti sei inserita per alimentare la cosa, non c’eri. ti sei inserita per attaccare me? Aggiungiamo altra carne sul fuoco?“. Rosanna ha negato tutto questo e ha chiarito che ha parlato per farle capire un concetto, che lei ha questo modo di fare quando si rapporta con gli altri a volte.

Il web ha perlopiù dato ragione a Rosanna Fratello e Sergio D’Ottavi, andando invece contro ad Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore e se torneranno sull’argomento.