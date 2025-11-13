Nel 2026 la storica band celebra un traguardo straordinario con un tour in tutta Italia

Sessant’anni di musica, amicizia e palchi condivisi. I Pooh, una delle band più amate d’Italia, si preparano a celebrare nel 2026 un anniversario unico: 60 anni di carriera. Il 28 gennaio segnerà la data simbolica del loro compleanno artistico, ma i festeggiamenti dureranno un intero anno, con una lunga tournée che attraverserà il Paese.

Intervistati da TV Sorrisi e Canzoni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli hanno raccontato emozioni e progetti legati a questo traguardo. Dal 25 settembre partirà il tour “Pooh 60 – La nostra storia”, che farà tappa nei palasport di Bergamo, Firenze, Torino, Roma, Milano, Eboli e Bari, con due concerti in ogni città.

“Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato – spiega Dodi – ma non lo abbiamo mai dato per scontato. È un modo per dire grazie a chi ci ha seguiti per tutta la vita”. Red aggiunge: “Scegliere i brani è difficilissimo: abbiamo oltre 400 canzoni! Ogni serata sarà un po’ diversa, ma con un unico obiettivo: festeggiare insieme al pubblico”.

Non ci saranno pezzi nuovi, ma non mancheranno i ricordi. Valerio Negrini e Stefano D’Orazio, due colonne della storia dei Pooh, resteranno al centro di ogni nota.

E Red lancia un’idea suggestiva: “Chissà, magari un giorno un disco dei nostri brani reinterpretati da altri artisti. Sarebbe un bel modo per continuare la nostra storia”.

