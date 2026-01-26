In Italia abbiamo scoperto Sevda Erginci nel ruolo di İpek Gencer in Come sorelle e Zeynep Yılmaz in Forbidden Fruit. Ma cosa sappiamo davvero di lei, della sua carriera e vita privata? Conosciamola meglio tra età, altezza, fidanzato, carriera e Instagram dove seguirla.

Chi è Sevda Erginci

Nome e Cognome: Sevda Erginci

Data di nascita: 3 ottobre 1993

Luogo di nascita: Istanbul

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: attrice

Fidanzato: Non sappiamo se Sevda è o meno fidanzata o single

Profilo Instagram: @sevdaerginci

Sevda Erginci età, altezza e biografia

Dov’è nata, quanti anni ha e qual è altezza di Sevda Erginci, Zeynep di Forbidden Fruit? L’attrice è nata a Istanbul il 3 ottobre 1993 e la sua età è di 32 anni, dunque il suo segno zodiacale è la Bilancia.

In quanto alla sua biografia possiamo dire che prima di diventare attrice di successo, si è avvicinata alla musica e alla danza, per poi in seguito avvicinarsi alla recitazione e diventare un volto molto noto di film e serie televisive.

Vita privata

Cosa possiamo dire invece sulla sua vita privata? Sevda è nata da madre di origini macedoni, Zeynep Aydın, e da padre di origini mardinesi, Bülent Erginci. La sua infanzia è stata segnata dalla separazione dei genitori, avvenuta quando aveva solo quattro anni.

L’attrice Sevda Erginci, Zeynep di Forbidden Fruit, ha un fidanzato? Non sappiamo dirvi al momento se è o no fidanzata. A riguardo l’attrice è sempre molto riservata.

Dove seguire Sevda Erginci: Instagram e social

Se siete curiosi o interessati e volete sapere se Sevda Erginci si può seguire sui social, sappiate che Zeynep di Forbidden Fruit è presente su Instagram principalmente, ma ha anche un account su X (ex Twitter) anche se inutilizzato. Presente un account anche su YouTube.

Su Instagram, dov’è molto seguita e apprezzata, è molto attiva. Di tanto in tanto pubblica sempre tanto di sé tra lavoro e momenti di vita privata. Vediamo che è grande amante degli animali (dai cavalli ai cani o gatti) e ama molto la natura e i viaggi evidentemente.

Carriera

Ora concentriamoci sulla carriera. Fin da bambina, Sevda Erginci, Zeynep di Forbidden Fruit, ha mostrato una forte passione per le arti. Sappiamo che ha studiato pianoforte e praticato flamenco per tre anni. A quindici anni si è avvicinata al mondo della recitazione. Questo le ha permesso di debuttare a teatro con la commedia Paki ve Sevgi Çiçekleri e frequentando corsi presso il Kenter Theatre.

Il suo esordio in televisione risale al 2012, con i ruoli nelle serie Koyu Kırmızı e Veda. La svolta arriva poco dopo con Karagül (2013–2016), dove interpreta Ayşe Özalp. Parallelamente, fa il suo debutto al cinema nel 2015 con Uzaklarda Arama.

Negli anni successivi prende parte a diverse serie TV di successo, tra cui Hayat Bazen Tatlıdır (2016–2017), Ver Elini Aşk (2017) e soprattutto Yasak Elma (2018–2023), dove veste i panni di Zeynep Yılmaz Taşdemir, un ruolo che la consacra al grande pubblico.

Nel 2019 interpreta İpek Gencer in Come sorelle (Sevgili Geçmiş), affiancata da un cast tutto al femminile. Continua poi con ruoli importanti in serie storiche e drammatiche come Uyanış: Büyük Selçuklu (2020–2021), Elkızı (2021–2022) e Seni Kalbime Sakladım (2022).

Nel 2023 torna al cinema con Cenazemize Hoş Geldiniz, e nel 2024 è protagonista sia della serie Kül Masalı che del film Gün Çiçeği. La sua carriera, iniziata giovanissima, è un percorso in continua evoluzione tra teatro, TV e cinema.

Film e serie televisive

Ma entriamo più nello specifico. In quali film e serie TV ha recitato? Sevda Erginci ha preso parte a numerose produzioni cinematografiche e televisive che hanno contribuito a consolidare la sua popolarità.

Al cinema ha esordito nel 2015 con Uzaklarda Arama, per poi tornare sul grande schermo nel 2023 con Cenazemize Hoş Geldiniz e nel 2024 con Gün Çiçeği.

In televisione, il percorso di Sevda è iniziato nel 2012 con le serie Koyu Kırmızı e Veda. Ha poi ottenuto grande visibilità tra il 2013 e il 2016 con Karagül. Successivamente è apparsa in Hayat Bazen Tatlıdır (2016–2017) e Ver Elini Aşk (2017). Dal 2018 al 2023 è stata tra i volti principali di Forbidden Fruit (Yasak Elma).

Nel 2019 ha recitato in Come sorelle (Sevgili Geçmiş), dove ha interpretato la protagonista Ipek, una giovane donna che scopre di avere due sorelle poco prima del matrimonio, dando il via a una vicenda carica di mistero e segreti.

Ha poi continuato la sua carriera con Uyanış: Büyük Selçuklu (2020–2021), Elkızı (2021–2022), Seni Kalbime Sakladım (2022) e, più recentemente, Kül Masalı nel 2024.

Sevda Erginci è İpek Gencer in Come sorelle

Sevda Erginci è apparsa su Canale 5 interpretando il ruolo di İpek Gencer, protagonista della serie TV turca Come sorelle (del 2019) In questo dramma ha recitato insieme a Melis Sezen, Elifcan Ongurlar e Burak Çelik.

La trama ruota attorno al personaggio di Ipek, che scopre poco prima del suo matrimonio di avere due sorelle, Deren e Cilem. Le tre giovani, riunite dal destino, si troveranno presto coinvolte in un segreto oscuro che le legherà profondamente.

Sevda Erginci è Zeynep Yılmaz in Forbidden Fruit

Mentre lavorava anche per Come sorelle, Sevda Enginci, dal 2018 al 2023 è stata tra i personaggi principali Forbidden Fruit (il cui nome originale è Yasak Elma).

Qui ha interpretato il personaggio di Zeynep Yılmaz Taşdemir. Tra gli altri protagonisti del racconto Ender Çelebi (l’attrice Şevval Sam), Yıldız Yılmaz (interpretata da Eda Ece), Halit Argun (ovvero Talat Bulut), Alihan Tasdemir (si tratta dell’attore Onur Tuna) o anche Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu di Love is in the Air) per citarne alcuni.

Le riprese della serie si sono svolte in varie zone di Istanbul, tra cui Sarıyer, Beykoz e Beyoğlu. Nella prima stagione, la casa di Sinan si trova a Cihangir, mentre nelle stagioni successive sono state utilizzate diverse ville a Yeniköy, tra cui la villa Dadyan, Yıldırım e Kuyucu. Alcune scene sono state girate anche fuori dalla Turchia: l’ultima scena del 111º episodio è ambientata in Toscana, mentre nel 128º episodio compaiono location ad Abant.