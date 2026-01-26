È Ender Celebi in Forbidden Fruit, chi è Sevval Sam

In Forbidden Fruit è uno dei personaggi più in vista e interpreta Ender Celebi. Conosciamo chi è Sevval Sam, attrice e cantante nota in Turchia: età, vita privata, carriera, film e serie TV, canzoni e Instagram. Tutto su di lei.

Chi è Sevval Sam

Nome e Cognome: Sevval Sam (in turco Şevval Sam)

Data di nascita: 11 novembre 1972

Luogo di nascita: Istanbul

Età: 52 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: cantante e attrice

Ex marito: Sevval è stata sposata con Metin Tekin

Fidanzato: Sevval è impegnata con Sarp Maden

Figli: Sevval ha un figlio di nome Tarık “Taro” Emir Tekin

Profilo Instagram: @sevvalsam

Sevval Sam età e altezza

Come si chiama l’attrice che fa Ender Celebi in Forbidden Fruit e quanti anni ha? Stiamo parlando della cantante e attrice Sevval Sam, nata a Istanbul l’11 novembre 1972. La sua età è di 52 anni. È del segno zodiacale dello Scorpione. Non sappiamo invece qual è l’altezza e il peso.

È la figlia d’arte dato che suo padre è Leman Sam, anche lui cantante.

E ancora sulla biografia sappiamo che Şevval Sam ha completato gli studi superiori presso l’istituto professionale İsov Yapı.

Poi ha proseguito la sua formazione artistica nel campo del Graphic Design presso la Facoltà di Belle Arti dell’Università di Marmara.

Vita privata

Messa da parte la biografia, concentriamoci sulla vita privata.

L’attrice Sevval Sam, che conosciamo come Ender Celebi in Forbidden Fruit, è sposata o ha dei figli? Ha un fidanzato? Oggi dovrebbe essere legata a Sarp Maden dal 2008.

La cantante ha condiviso sei anni di matrimonio con l’ex marito, il calciatore Metin Tekin, dal 1993 al 1999. Da questa unione è nato il loro figlio, Taro Emir, oggi attore. Lui è nato il 15 giugno 1997 e ha 28 anni.

Dove seguire Sevval Sam Ender Celebi di Forbidden Fuit: Instagram e social

Da Facebook per passare a Instagram, X oppure YouTube, è possibile seguire Sevval Sam, Ender Celebi di Forbidden Fruit.

Nei suoi social è possibile trovare notizie legate ai suoi progetti lavorativi tra cinema, TV, musica e teatro, ma anche stralci legati alla vita lontana dai riflettori dedicati ai suoi affetti.

La carriera

Ora è tempo di fare il punto sulla carriera.

Dopo aver studiato alla scuola superiore professionale İsov Yapı, Sevval Sam ha approfondito il suo interesse per l’arte iscrivendosi al corso di Graphic Design presso la Facoltà di Belle Arti dell’Università di Marmara.

Ben presto però si è resa conto di quanto musica e televisione fossero alla sua portata, così da diventare un volto noto.

Album e canzoni

Nel corso della sua carriera musicale, Sevval Sam ha pubblicato una serie di album che spaziano tra generi diversi, riflettendo la sua versatilità artistica. A questi, ovviamente, sono seguite poi canzoni e collaborazioni varie.

Il suo debutto discografico risale al 2006 con “Sek”, seguito nel 2007 da “Istanbul’s Secrets”, un omaggio sonoro alla sua città. L’anno successivo, nel 2008, esce “Karadeniz”, un album interamente dedicato alle sonorità del Mar Nero.

Nel 2010 propone un tuffo nella tradizione con “Has Arabesk”, mentre nel 2012 pubblica “II Tek”, un disco dal sapore più intimo e sperimentale. A questo si aggiunge anche “Tango”, che esplora le sonorità argentine, pur senza una data ufficiale di rilascio collocabile tra le pubblicazioni maggiori.

Nel 2015 arriva “Toprak Kokusu”, un album dal forte legame con la terra e le radici culturali anatoliche. L’anno seguente, 2016, è la volta di “Nanninom”, altro progetto legato alla tradizione musicale. Dopo alcuni anni di pausa discografica, nel 2022 Sevval Sam torna con “Karadeniz II”, sequel ideale dell’album del 2008, a conferma del suo legame costante con le melodie del nord-est della Turchia. Al 2025 risale il singolo Kaçamazsın.

I programmi TV con Sevval Sam

Nel corso della sua carriera televisiva, Sevval Sam ha dimostrato grande versatilità, conducendo e partecipando a programmi che spaziano dalla musica alla cucina, fino al talk show. Il suo esordio sul piccolo schermo avviene tra il 1994 e il 1996 con “Müzik Ekspresi”, un programma musicale molto seguito all’epoca.

Dal 2001 al 2003 si cimenta nella cucina con “Damak Tadı”, un programma culinario che unisce sapori e tradizione. Tra il 2005 e il 2006 è al timone di “Sanata Dair”, dedicato al mondo dell’arte, a cui fa seguito il sequel “Sanatla 30 Dakika”, in onda dal 2006 al 2008, mantenendo lo stesso taglio culturale e approfondito.

Nel 2011 debutta con un format più personale e colloquiale: “Sevval Sam’la Pazar’e’rtesi”, un talk show che la vede protagonista nelle vesti di padrona di casa, dove ospita volti noti e discute di attualità, musica e società. Il programma è andato in onda su TRT Müzik, anche se la data di fine non è ufficialmente nota.

Infine, nel 2022, Sevval Sam è tornata alla musica con la partecipazione a “Şarkılar Bizi Söyler”, un programma musicale che celebra la canzone turca, affiancando altri artisti del panorama nazionale.

Film e serie TV

Sevval Sam ha esordito al cinema nel 2002 con Martılar ve İstanbul, interpretando il ruolo della dottoressa Pınar. Nel 2007 ha recitato in Yaşamın Kıyısında (La Sposa Turca – The Edge of Heaven), acclamato film di Fatih Akın. Nel 2010 è protagonista di due film: Yüreğine Sor, un dramma romantico, e Siyah Beyaz, dove interpreta Ayten.

Nel 2015 partecipa a Black Horse Memories, una produzione iraniano-turca in cui veste i panni di un’infermiera. Seguono Paranın Kokusu nel 2018 e Gönül nel 2022, dove interpreta il personaggio di Sefure.

La carriera televisiva di Şevval Sam inizia nel 1993 con Süper Baba, in cui interpreta Deniz/Derya fino al 1997. Nel 1996 è protagonista in Feride, mentre tra il 1999 e il 2000 veste i panni di Kajal in Aşkın Dağlarda Gezer.

Nel 2002 recita in ben tre produzioni: Yıldızların Altında (come Türkan), Karaoğlan (Ece Hatun) e Gülbeyaz, dove dà il volto a Gülbeyaz Dursunoğlu, ruolo che proseguirà fino al 2003. Seguono altri ruoli importanti in Müjgan Bey (2004), Çocuğun Var Derdin Var (2004–2005), Yine de Aşığım (2005–2006) e Yaşanmış Şehir Hikayeleri (2006).

Nel 2008 è la dottoressa protagonista della serie Derman, mentre nel decennio successivo partecipa come guest star in Acayip Hikayeler (2012), Muhteşem Yüzyıl (2013) e Kara Kutu (2015).

Il ritorno da protagonista arriva con Bodrum Masalı (2016–2017) nel ruolo di Yıldız Ergüven, ma è Yasak Elma (2018–2023) a consacrarla come Ender Çelebi, uno dei personaggi più iconici della TV turca recente. Dal 2024 è nel cast di Yan Oda, dove interpreta Sevgi Ersoy.

Sevval Sam è Ender Çelebi in Forbidden Fruit

In Forbidden Fruit Sevval Sam interpreta il ruolo di Ender Celebi.

Tra i protagonisti della serie Yıldız Yılmaz (Eda Ece), la sorella di Zeynep Yılmaz

(si tratta di Sevda Erginci).

E ancora nella lista Halit Argun (stiamo parlando dell’attore Talat Bulut), Alihan Tasdemir (ovvero Onur Tuna). Uno degli altri volti è Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu di Love is in the Air).