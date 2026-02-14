Scopriamo qual è il regalo ideale per San Valentino 2026

Sapete qual è il regalo ideale quest’anno per San Valentino e il budget a disposizione? Ecco tutti i dettagli secondo una ricerca.

Il regalo ideale per San Valentino: le percentuali

In questo San Valentino 2026 anziché l’oggetto di per sé, soprattutto tra i più giovani, vince un weekend culturale in una città italiana. 3 italiani su 4 hanno questo desiderio per il giorno più romantico dell’anno.

Il 76% delle persone come riferisce AGI lo preferisce a una cena al ristorante (71%) o a un biglietto per un live dal vivo o un libro, rispettivamente al 65% e 63%.

Se si fa riferimento agli under 34, l’idea di un weekend culturale nel giorno di San Valentino vanta una percentuale dell’80%. Questo è il risultato di un’indagine portata avanti da Impresa Cultura Italia-CnfCommercio con Swg.

San Valentino: il budget a disposizione

Il budget a disposizione per San Valentino a quanto ammonta? Nonostante si desideri un’esperienza di qualità, la cifra resta contenuta. Infatti la spesa per un regalo per oltre 4 italiani su 10 non va a superare i 50 Euro. Tra gli under 34 la quota sale al 56%, che si affidano più che altro al low cost.

Mentre se si decide di organizzare un’uscita speciale o un fine settimana, a fare la differenza sono le soluzioni semplici, che permettano di avere un pacchetto con tutto compreso e prezzi chiari e trasparenti (bel il 32%).

Il 24% invece pensa che sia indispensabile prenotare e poter disdire all’ultimo senza penali. Poi non mancano esperienza esclusive con servizi di trasporto comodi.

Insomma va bene realizzare un weekend romantico per San Valentino, ma con un occhio sempre al portafoglio.

