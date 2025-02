Siete curiosi di scoprire gli ascolti della quarta puntata, quella dedicata alle cover, del Festival di Sanremo 2025? Ecco tutti i dati e il confronto con la precedente edizione condotta da Amadeus.

Sanremo 2025, gli ascolti della quarta puntata

Dopo tre puntate di grandissimo successo che cosa sarà accaduto nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025 per quanto riguarda gli ascolti? L’appuntamento ha visto al centro dell’attenzione le cover cantate dai Big, ovviamente in coppia con altri grandi della musica.

A trionfare sono state Annalisa e Giorgia, le quali hanno portato “Skyfall” di Adele e le loro voci hanno incantato e strabiliato tutti coloro che hanno assistito alla performance. Le due icone della musica italiana sono state seguite da Lucio Corsi in coppia coppia con Topo Gigio e Fedez insieme a Marco Masini, seguiti da Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band.

Ma quali sono stati gli ascolti TV della quarta puntata del Festival di Sanremo 2025? In totale ha interessato, come riporta anche Davide Maggio, 13.187.000 di spettatori pari al 70,4% di share. Sanremo Start è stato visto da 13.223.000 telespettatori e il 55,7% di share. Nel dettaglio, la prima parte è stata seguita da 16.224.000 spettatori (68,9% di share) e la seconda parte da 9.560.000 (73,7% di share).

Per avere un confronto, possiamo affermare che la quarta puntata dello scorso anno, condotta da Amadeus, aveva guadagnato in totale 11.893.000 spettatori e il 67,8% di share dalle 21:25 alle 01:59. Voi che cosa ne pensate di questo risultato di Carlo Conti? Vedremo come se la caverà nel corso della finale ma per saperne di più dovremo attendere domani mattina. Seguiteci ancora per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il Festival.