Sexy Magica di Sarah sta per arrivare: copertina e uscita della hit del momento

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Aprile 2024

Amici 23

La nuova canzone di Sarah Toscano è già una hit e ancora non è uscita. Il singolo della cantante di Amici 23 sta per arrivare ed è stata svelata finalmente la copertina!

Amici 23, Sexy Magica di Sarah: la copertina

Sarah Toscano è una delle allieve di questa edizione di Amici 23. Una giovane cantante voluta fortemente da Lorella Cuccarini che, durante il suo percorso nel talent, è cresciuta davvero tantissimo. Ha già avuto modo di pubblicare canzoni interessanti dal suo arrivo nella scuola, pensiamo a Touchè, Viole e Violini e Mappamondo. Ora però è la volta di un altro atteso brano.

Parliamo di Sexy magica! La canzone sta per arrivare per la gioia di tutti i fan di Sarah Toscano ed è stata svelata finalmente la copertina del nuovo singolo. Qui di seguito la pagina di Amici 23 ha mostrato le immagini dell’inedito della cantante.

La copertina del singolo di Sarah di Amici 23

Quando esce: la data di uscita del singolo

Sappiamo quando esce Sexy Magica di Sarah Toscano di Amici? Il singolo è in uscita da “lunedì sera alla mezzanotte”, così cita la pagina ufficiale del programma.

Per chi non lo sapesse peraltro è già possibile pre-salvarlo in tutte le piattaforme autorizzate, in attesa dunque dell’uscita ufficiale!

Insieme al brano di Sarah usciranno anche gli inediti degli altri cantanti ancora in gara, dunque Holden, Martina Mida e Petit.

Sexy Magica è già una hit ad Amici 23

Anche se ancora mancano delle ore prima di poter ascoltare Sexy Magica di Sarah di Amici 23, il pezzo è già una hit. La canzone infatti sta spopolando sui social tra i fan della trasmissione, che ne hanno riconosciuto fin da subito del potenziale.

Il talent show, così come il suo pubblico, è dunque pronto ad accogliere una nuovo tormentone!