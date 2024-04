Annalisa canta ‘Sexy Magica’ di Sarah e il risultato è pazzesco (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Aprile 2024

Amici 23

In queste ultime ore sul web ha iniziato a circolare un video in cui possiamo sentire Annalisa cantare ‘Sexy Magica‘ di Sarah Toscano. Si tratta di un audio creato con l’uso dell’intelligenza artificiale e il risultato è stupefacente.

Annalisa canta Sexy Magica

Dall’inizio del suo percorso ad Amici 23 fino a oggi Sarah Toscano ha fatto una crescita incredibile e il consenso del pubblico è aumentato sempre di più. Qualche giorno fa è arrivata al primo posto della gara di inediti, la cui classifica era formata dalle preferenze del televoto. Il suo ultimo inedito, ‘Sexy Magica‘, promette di essere una vera e propria hit estiva e infatti a cantarlo è stata anche Annalisa.

O per lo meno è quello che i fan vorrebbero accadesse nella realtà. Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, qualcuno sul web ha creato una versione dell’ex allieva di Amici mentre si cimenta nel brano di Sarah. Il risultato ha riscosso un enorme successo e tutti adesso sognano una collaborazione. Soprattutto perché lo stile del singolo sembra rispecchiare molto ciò che sta portando in scena Annalisa oggi.

CHE COS’È QUESTA COVER DI SEXY MAGICA CHE SI TROVA SU YOUTUBE CANTATA DA ANNALISA IO VI STO GIURANDO pic.twitter.com/KFRsK3m83H — SOS (@gateamiciani) April 28, 2024

Al momento non sappiamo quello che succederà, ma chissà che Sarah non possa davvero venire contatta dalla collega per un duetto. Staremo a vedere ciò che accadrà, ma nel mentre i fan della Toscano continuano a fare il tifo per lei con la speranza che possa raggiungere la finale del talent.

Diversi utenti sperano in una sua vittoria e non smettono di crederci, soprattutto dopo che Sarah è riuscita a eliminare al ballottaggio Gaia e Lil Jolie in una sola puntata. La prossima registrazione di Amici 23 si terrà il 2 maggio 2024 e solo allora potremo scoprire quale sarà il suo destino.

Noi vi terremo a informati come al solito, soprattutto se ci sarà un contatto tra Sarah e Annalisa dopo questa simpatica cover creata tramite l’ausilio dell’intelligenza artificiale.