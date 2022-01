Ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino? I due ex sono stati beccati insieme in aeroporto (FOTO)

1 Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme

Oggi sui social, specialmente su Twitter, gli utenti hanno iniziato a parlare di un presuno ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Come sappiamo, i due sono stati spesso al centro del gossip per i continui tira e molla che li hanno visti protagonisti. E ricordiamo che, tra le altre cose, tra loro c’è stato anche un matrimonio e la nascita di un figlio, Santiago.

Ma perché si parla di questo ritorno? Perché l’ex coppia è stata beccata all’aeroporto di Milano dopo un viaggio di lei in Uruguay. La showgirl, infatti, si è presa una piccola vacanza in compagnia dell’amica Patrizia Griffini. E, una volta tornata in Italia, la prima persona che ha visto è proprio l’ex ballerino e attuale presentatore Rai che è andata a prenderla.

Il sito Whoopsee, che ringraziamo, ha pubblicato in esclusiva alcune foto e un video in cui si vedono i due da soli. E Stefano ha poi caricato i bagagli nella sua auto. Con lui non c’era il figlio Santiago. Potete vedere tutte le foto QUI sul profilo Instagram di Whoopsee.

Si tratta di una semplice coincidenza? Magari De Martino era l’unico che poteva andare a prenderla, o comunque lo ha fatto per portarla subito dal figlio? Oppure c’è davvero qualcosa che bolle in pentola? I fan della coppia ci sperano sempre e in tanti credono che il vero amore di Belen Rodriguez sia sempre stato Stefano De Martino. E sicuramente, ora che la storia di lei con Antonino Spinalbese potrebbe essersi conclusa, la speranza si fa ancora più concreta.

A tal proposito, vediamo quali sono le ultime novità amorose della Rodriguez…