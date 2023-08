NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Agosto 2023

Prosegue il botta e risposta social tra Sfera Ebbasta e Samuele Bersani

In queste ore ad attirare l’attenzione del web è stato il dissing nato tra Samuele Bersani e Sfera Ebbasta, che sta facendo discutere gli utenti. Ma facciamo un piccolo recap e andiamo a rivedere quello che sta accadendo. Tutto è iniziato quando in rete ha iniziato a girare un video in cui vediamo il rapper, durante un concerto, cantare senza l’uso di autotune per via di un guasto tecnico. Poco dopo Bersani ha pubblicato sui suoi social un post che ai più è sembrata una frecciatina rivolta proprio a Sfera. Questo quanto si legge: “Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima ‘cantata’ si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera”.

Il post di Samuele in breve ha fatto il giro del web e naturalmente sui social non si è parlato d’altro. Poche ore fa così, come se non bastasse, a intervenire è stato lo stesso Sfera, che sembrerebbe aver replicato alle parole del cantautore. Queste le affermazioni del trapper: “Quando il c*lo brucia spesso la bocca sparla, cit della settimana”.

Quando il culo brucia spesso la bocca sparla , cit della settimana 😂 — Sfera Ebbasta (@sferaebbasta) July 31, 2023

A quel punto diversi utenti hanno duramente criticato Sfera Ebbasta per le sue parole, che non sono piaciute ai più. Nel mentre però Samuele Bersani ha deciso di intervenire nuovamente, e con un secondo post pubblicato sui suoi profili ha aggiunto: “Non basterebbe invece tutto l’autotune del mondo per correggere la mancanza d’ironia che c’è in giro ultimamente. Neanche settandolo nella giusta tonalità”.

Il botta e risposta social tra Samuele Bersani e Sfera sta così facendo discutere il web e in molti si chiedono già cosa accadrà nelle prossime ore tra i due amati artisti.