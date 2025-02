“Fedez vincerà Sanremo”, questa la previsione di Fabrizio Corona durante la presentazione del suo libro, La grande menzogna.

La previsione di Fabrizio Corona

In questi giorni Fabrizio Corona ha lanciato una serie di notizie riguardanti la fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Indiscrezioni sulla coppia ne sono emerse anche troppe e si è parlato di presunti tradimenti che ci sarebbero stati all’interno della coppia con terze persone coinvolte. Insomma tanto di cui parlare per chi è amante del gossip, ma da prendere comunque con le pinze.

Sia Chiara Ferragni che Fedez si sono espressi sulla faccenda ognuno prendendo le proprie posizioni. E anche Fabrizio Corona è tornato a parlare di colui che dice essere un suo amico. L’ha fatto in una precisa occasione in queste ultime ore. Ma cosa ha detto nello specifico?

“Fedez vincerà Sanremo. Votate Fedez affinché vinca Sanremo”, con queste parole Fabrizio Corona ha sorpreso tutti. L’ex re dei paparazzi durante la presentazione del suo libro, La grande menzogna” alla Mondadori Duomo di Milano.

Oltre a parlare di sé Fabrizio Corona e del proprio carisma capace di “far fare agli altri ciò che non farebbero mai”, ha fatto sapere della la propria amicizia con Fedez. In seguito ha per l’appunto rivelato che secondo lui il vincitore del prossimo Festival sarà proprio l’ex marito di Chiara Ferragni. La profezia non sappiamo se si rivelerà o meno, ma in ogni caso con tutti gli scongiuri del caso certamente Federico spera di poter fare bella figura.

Intanto, in attesa di capire se la previsione di Fabrizio Corona sarà o no vera, Fedez si prepara a tornare al Festival di Sanremo con la sua Battito e vedremo quante altre sorprese ci riserverà. Si tratta certamente di un brano che fin dalla lettura del testo ha colpito molto, autobiografico e ricco di riferimenti. Vedremo dunque se riuscirà a conquistare anche il pubblico a casa, oltre a Carlo Conti che gli ha concesso questa chance.