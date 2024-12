Nella casa del Grande Fratello sta per arrivare Perla Maria Paravia. Ma cosa sappiamo sulla figlia di Maria Monsè? Andiamo a fare meglio la sua conoscenza e vediamo le informazioni circa la sua età e la sua vita privata e scopriamo dove seguirla sui social e su Instagram.

Perla Maria Paravia età e biografia

Fin dalla tenera età il nome di Perla Maria Paravia è diventato noto ai più. Ma cosa sappiamo sulla biografia della figlia di Maria Monsè? La giovane donna è nata il 21 agosto 2006. Ma quanti anni ha dunque Perla Maria? Scopriamolo. La Paravia ha da pochi mesi compiuto 18 anni.

Sconosciute le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Perla Maria, oltre a proseguire gli studi, è una grande appassionata di moda. In piena adolescenza ha dunque iniziato a cimentarsi come stilista, ideando abiti e accessori. Tra le sue passioni c’è anche il pianoforte. Per anni infatti la Paravia ha preso lezioni private.

Suo padre è Salvatore Paravia. Ma che lavoro fa il marito della Monsè? Salvatore è un imprenditore.

Vita privata

Sulla vita privata di Perla Maria Paravia non abbiamo grandi informazioni.

La figlia di Maria Monsè tiene infatti molto alla sua privacy.

Non sappiamo dunque se a oggi abbia un fidanzato.

All’età di 14 anni la Paravia è finita al centro di una bufera mediatica, quando diventò virale la notizia che la madre Maria voleva sottoporla a un intervento di chirurgia per rifarle il naso. La Monsè tuttavia smentì la notizia, affermando di aver fatto sottoporre sua figlia a piccoli trattamenti grazie ad alcune punturine.

Dove seguire Perla Maria Paravia: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Perla Maria Paravia sui social? Ecco cosa sappiamo in merito.

La nuova concorrente del Grande Fratello ha un profilo Instagram attivo.

Sulla sua pagina Perla Maria condivide i momenti più importanti e belli della sua vita privata e non mancano numerosi video insieme alla madre Maria Monsè.

La Paravia ha anche un profilo TikTok, che condivide proprio con la mamma. Perla Maria non ha invece un profilo Facebook.

Carriera

Fin dalla tenera età il nome di Perla Maria Paravia è diventato noto al grande pubblico. Spesso infatti la ragazza ha partecipato insieme alla madre Maria Monsè ai salotti televisivi di Barbara d’Urso, in particolare a Pomeriggio Cinque.

In seguito, nel 2019, sempre insieme alla mamma l’abbiamo vista nel programma Bravissima, scritto e prodotto da Valerio Merola.

Ma perché è famosa Maria Monsè? La showgirl nel corso degli anni ha partecipato a diversi programmi di successo, facendosi conoscere nel mondo dello spettacolo.

Il Collegio

Nel 2023 Perla Maria ha provato a partecipare ai casting de Il Collegio.

Tuttavia in quell’occasione venne scartata e non riuscì a partecipare al programma in onda su Rai 2.

Perla Maria Paravia al Grande Fratello

A dicembre 2024 arriva per Perla Maria Paravia un’altra grande opportunità televisiva: il Grande Fratello. Nel corso della puntata del 2 dicembre infatti Maria Monsè e sua figlia entrano in casa come nuove concorrenti del reality show.

I concorrenti del Grande Fratello

Facciamo la conoscenza dei concorrenti del Grande Fratello, partendo dal cast maschile: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Clayton Norcross (ELIMINATO), Emanuele Fiori, Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi e Tommaso Franchi.

Tra le donne del GF troviamo invece: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Monsè, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Perla Maria Paravia, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi e Zeudi Di Palma.

Il percorso di Perla Maria al Grande Fratello

Lunedì 2 dicembre 2024 inizia ufficialmente il percorso di Perla Maria al Grande Fratello. A varcare la porta rossa con lei ci sarà anche la madre Maria Monsè e di certo ne vedremo di belle.

