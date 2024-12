È bastato un ballo tra Shaila Gatta e Alfonso D’Apice per mandare su tutte le furie Lorenzo Spolverato. Il ragazzo infatti si è arrabbiato e ha litigato con Shaila, tanto da decidere di chiudere la loro storia: “Finisce qui, vaffan**lo, te ne puoi andare”.

Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è finita

La crisi nera di Tommaso Franchi nella Casa del Grande Fratello dopo la chiusura con Mariavittoria Minghetti, non è l’unica cosa successa nelle ultime ore. Anche Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono ai ferri corti. La coppia ha litigato nelle scorse ore e questa volta… per un ballo!

Shaila Gatta ha creato delle coreografie e una di queste l’ha eseguita insieme ad Alfonso D’Apice. Mai l’avesse fatto! La danza è stata infatti motivo di discussione con Lorenzo Spolverato, andato su tutte le furie. Il modello ha rimproverato la ballerina e tra loro ne è nata una litigata, che li ha portati a decidere di chiudere la loro storia d’amore.

LEGGI ANCHE: This Is Me, chi sono i grandi assenti del programma

Lorenzo Spolverato ha rimproverato Shaila Gatta per questo e l’ha accusata di non rispettarlo. Lei è rimasta spiazzata, domandandosi cosa avesse fatto di male. Questo è bastato a portare il gieffino a perdere le staffe:

“Ascolta io non passo per geloso o matto. Ma spiattellarmi in faccia un ballo? Perché? Esco dal confessionale e ti vedo. Perché l’hai fatto? Mi fai vedere quella scena quando esco dal confessionale. Mi stai mentendo! Un giorno riderò. Shaila guarda che io sto bene, non sono pazzo. Non sono mon***lo”. Quest’ultima frase ha generato non poche lamentele sul web.

Ascoltate Lorenzo, nel discorso (Shaila non pazzo non sono mongolo) questo è il protetto assieme a lei 🤡#grandefratello dite a questo "uomo" piccolo ke le persone speciali sono più in alto di lui, ma soprattutto ke chieda scusa x la parola mongolo, qui avete oltrepassato il lim pic.twitter.com/RBMhlvPGMq — Sonia Bandiera (@SoniaBandiera) December 4, 2024

Ma raga shaila ha ragione se Lorenzo la va ha guardare mentre balla che fa il macello ? #shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/p9Lr6hPvYj — aury 🦋🔥 (@aurymorg) December 4, 2024

Nel suo discorso Lorenzo Spolverato ha spiegato a Shaila Gatta di non avere delle difficoltà a capire cosa è accaduto: “Se tu sei fatta così a me non piaci. Mi dici ‘smettila è il mio lavoro’. Te non mi porti rispetto. Mi butti addosso le mie insicurezze e mi fai stare male. Vaffan***o che non mi capisci. Te ne puoi anche andare”.

Arrabbiato e deluso, Lorenzo Spolverato ha detto a Shaila Gatta di non sentirsi ascoltato nelle sue insicurezze e tutto questo non fa che renderlo pesante, per colpa sua. Poi le ha fatto sapere che forse è il caso di non considerarsi: “È stato bello, finisce qui e non necessito di altro. E ora ridi? Complimenti! Ma dopo la risata sai cosa arriva? Farai i conti con quello che è successo. Ciao!”

Shaila Gatta ha riso in faccia a Lorenzo Spolverato per questa scena, dandogli del 12 enne. Gli ha così consigliato di risolvere i suoi problemi e di esagerare un po’. Per essere precisa poi ha spiegato che ha ballato sia con Bernardo che con Alfonso, ma di non aver fatto niente di male: “Finisce qui? Io sono questa e se non ti piace ciao. Ma sei ridicolo!“.

In disparte con le sue compagne Shaila Gatta ha detto di volersi godere la serata e di non volersi rovinare questo momento dopo la sfuriata di Lorenzo Spolverato.

Riusciranno a chiarirsi?