Javier Martinez, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, entra a far parte del cast del Grande Fratello 2024 a partire dal mese di settembre. Non lo conoscete molto bene ma siete curiosi di saperne di più sul suo conto? Ecco cosa sappiamo su età, fidanzata e profilo Instagram.

Chi è Javier Martinez

Nome e cognome: Javier Martinez

Data di nascita: 27 febbraio 1995

Luogo di nascita: Cordoba

Età: 29 anni

Altezza: 1 metro e 91 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: pallavolista e personaggio televisivo

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @javi.martine7

Javier Martinez età e biografia

Chi è e quanti anni ha Javier Martinez? Il pallavolista nasce a Cordoba il 27 febbraio 1995 e di conseguenza la sua età è di 29 anni. Oltre alla data di nascita sappiamo anche che ha un’altezza pari a 1 metro e 91 centimetri e il peso è di 90 chili

Purtroppo non abbiamo notizie sui genitori, quindi non possiamo dire chi siano la madre e il padre. Ha due fratelli. Per quanto riguarda gli studi ha frequentato le scuole italiane perché da molto giovane si trasferisce in Sardegna.

Si appassiona della pallavolo e ricopre il ruolo di attaccante giocando per il Modica. Nel corso degli anni però ha fatto parte dell’Inter Volley Foligno, del Nova Volley Loreto e del Top Volley Cisterna, per citarne alcuni.

Oggi dove abita? Non lo sappiamo con certezza. Ora che abbiamo fatto un riassunto della sua biografia andiamo a scoprire come si chiama la fidanzata di Javier Martinez.

Vita privata

Javier Martinez è fidanzato? Ad oggi sappiamo che non ha una fidanzata e quindi è single.

Sappiamo che a Temptation Island ha tentato Ilaria Teolis, ma non c’è stata alcuna relazione a telecamere spente. A Uomini e Donne, invece, ha corteggiato Sara Tozzi.

Dopo che Javier è stato allontanato dallo studio a causa di alcune segnalazioni nel suo conto, nel 2021, gira voce che si siano frequentati di nuovo. Tuttavia non abbiamo prove a sostegno di tutto ciò.

Dove seguire Javier Martinez: Instagram e social

Dove possiamo seguire Javier Martinez sui social durante il percorso al Grande Fratello? Purtroppo non sembra adoperare Twitter, Facebook o TikTok.

L’unico account disponibile parrebbe essere Instagram, all’interno del quale lo vediamo giocare a pallavolo oppure mettere in mostra il suo fisico in palestra e al mare.

Carriera

Javier Martinez è un pallavolista argentino la cui carriera nel mondo della televisione italiana ha inizio con Temptation Island nel 2019.

All’interno del reality prova a tentare Ilaria Teolis e in seguito lo ritroviamo a Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Tozzi.

Le sue apparizioni televisive non sono molte e a differenza di quanto si creda sul web non ha mai lavorato come attore. Nel 2024 viene scelto come concorrente ufficiale del Grande Fratello.

Temptation Island

Temptation Island segna il suo debutto nel mondo della televisione. Nel 2019 infatti prende parte al reality e diventa il tentatore di Ilaria Teolis, che ai tempo era fidanzata con Massimo Colantoni.

Uomini e Donne

Tra il 2019 e il 2020 Javier Martinez viene scelto come corteggiatore a Uomini e Donne dove prova a conquistare Sara Tozzi.

La tronista viene subito colpita dal pallavolista, ma viene allontanato dalla produzione del dating show a seguito delle molte segnalazioni sul suo conto.

All’epoca si vociferava che avesse una storia parallela e non fosse davvero single.

Javier Martinez al Grande Fratello

Javier Martinez è stato annunciato a settembre 2024 come concorrente ufficiale del Grande Fratello e i suoi fan non potrebbero essere più emozionati.

Ricordiamo che in studio a commentare le sue giornate ci saranno le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Senza dimenticare il volto dei social Rebecca Staffelli.

I concorrenti del Grande Fratello

Passiamo, ora, ai concorrenti che fanno parte del cast del Grande Fratello 2024, che vedrà ancora una volta la conduzione di Alfonso Signorini.

Tra gli uomini troviamo:Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Luca Calvani, Luca Giglioli, Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi.

Le donne invece saranno: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo, Yulia Bruschi e Shaila Gatta..

(IN AGGIORNAMENTO)

Il percorso di Javier al Grande Fratello

Javier Martinez comincia il suo percorso al Grande Fratello a partire dal mese di settembre 2024 e molto presto scopriremo come interagirà con i membri della casa.

IN AGGIORNAMENTO