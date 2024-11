Dopo essere stati nuovamente divisi dal Grande Fratello, in queste ore Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono scoppiati in lacrime. Proprio oggi infatti ricorre il compleanno del modello e i due avrebbero voluto festeggiare insieme.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in lacrime

In queste settimane si sta molto parlando di Shaila Gatta e di Lorenzo Spolverato. Da ormai un mese i due gieffini hanno deciso di viversi alla luce del sole e hanno dato il via alla loro relazione. Tuttavia le cose per l’ex Velina di Striscia la Notizia e per il modello non sono facili. Shaila e Lorenzo hanno infatti dovuto affrontare le conseguenze delle loro azioni e si sono ritrovati gran parte della casa contro. La Gatta e Spolverato ciò nonostante non si sono scoraggiati e in questi giorni soni più vicini che mai.

Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato, che sta mettendo a dura prova la coppia. Gli autori del Grande Fratello, per dare vita a nuove dinamiche, hanno deciso di separare le coppie e così alcuni concorrenti sono finiti in tugurio. A essere divisi sono stati naturalmente anche la ballerina e il modello, che tuttavia ieri sera sono crollati per la prima volta.

Proprio oggi infatti ricorre il compleanno di Lorenzo Spolverato. Il gieffino tuttavia non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto insieme a Shaila Gatta e così i due sono scoppiati in lacrime. L’ex Velina, disperata, ha così affermato: “Non è giusto. Mi manchi tanto Lollo, volevo festeggiare con te. Anche solo un bacino”.

“Mi manchi tanto lollo volevo stare con te” Passeranno i giorni e si rincontreranno ma non perdonerò mai il fatto di averli fatti star male in questa maniera💔#shailenzo pic.twitter.com/3ysg9xP5pg — ;☔️ (@NelNomedi_) November 27, 2024

Il video del momento non è naturalmente passato inosservato e in queste ore ha fatto il giro del web. I fan nel mentre si chiedono cosa accadrà nei prossimi giorni e quando Shaila e Lorenzo potranno finalmente riabbracciarsi. Non è escluso tuttavia che stasera, in occasione del suo compleanno, possa arrivare un’inaspettata sorpresa per Spolverato.