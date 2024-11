Vi proponiamo tutte le anticipazioni di venerdì 29 novembre di Endless Love. Ecco la trama completa e streaming dell’amata serie turca.

Anticipazioni Endless Love 29 novembre

Siete anche voi curiosi di conoscere le anticipazioni di Endless Love di venerdì 29 novembre? Ecco a voi la trama dell‘episodio completo:

Emir riceve informazioni da Hakan sulle reali intenzioni di Mercan.

Si chiude così in ufficio per monitore a distanza l’incontro avvenuto tra Ali e Tufan, per poi farsi inseguire in maniera inutile da Mercan in una casa, fingendo così di essere sulle tracce di Asu.

Raggiunto da Mercan, lui ribadisce di non sapere nulla di sua sorella e di cercarla.

In contemporanea Nihan, dopo una scenata di gelosia sull’affascinante poliziotta Mercan, con l’aiuto di Ayhan e Leyla mette in atto un piano per poter vedere Kemal nel giorno del suo compleanno.

Endless Love quando va in onda

Quando va in onda Endless Love? La serie televisiva turca acquisisce nuovamente il suo posto nel palinsesto televisivo di Mediaset. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, è in onda l’episodio dalle 14:10.

Il giovedì, invece, possiamo seguire anche la puntata in prima serata, dove poi seguirà l’episodio di Segreti di Famiglia.

Mentre invece il sabato c’è un nuovo episodio pomeridiano a partire dalle 14:45, sempre su Canale 5.

Volete sapere invece quale stagione stiamo vedendo? In totale ne abbiamo due e stiamo assistendo proprio al secondo capitolo del racconto. Come finisce Endless Love però è ancora da capire!

Dove vederlo in TV e streaming

Dove va in onda e dove vederlo in TV e in streaming Endless Love?

Le puntate della serie televisiva le possiamo seguire tutte su Canale 5. Ma non solo. C’è la possibilità anche di poter guardare la soap opera tramite streaming su Mediaset Infinity.

Mediante essa si possono anche recuperare i precedenti episodi e vedere le varie anticipazioni.

Continuate a seguirci per tutte le altre news e curiosità su Endless Love.