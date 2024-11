Ieri sera nel corso della diretta del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha chiesto a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato cosa fosse accaduto tra loro sotto le coperte. I due, imbarazzati, hanno così tentato di sviare.

Cosa è accaduto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Da ormai diversi giorni Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di viversi alla luce del sole e da quel momento hanno dato il via alla loro storia. Ciò nonostante gran parte del pubblico e gran parte dei concorrenti non sembrerebbero credere alla ballerina e al modello, che si sono così trovati gran parte della casa contro. I due nel frattempo hanno anche dato sfogo alla passione e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione dei telespettatori.

Tutto è iniziato quando proprio Shaila e Lorenzo si trovavano sotto le coperte. A un tratto la Gatta e Spolverato hanno assunto una posizione equivoca, che ha scatenato alcune bizzarre teorie sui social. L’accaduto non è sfuggito nemmeno agli occhi attenti di Alfonso Signorini, che così ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello, ha chiesto ai due concorrenti cosa fosse accaduto tra loro. Il conduttore ha dunque dichiarato: “Stamattina ho visto che il vostro piumino ha raggiunto vette eccelse. Non le voglio neanche far vedere ma grandi vette”.

A quel punto è arrivata la reazione visibilmente imbarazzata di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che hanno tentato di sviare il discorso. L’ex Velina di Striscia La Notizia ha poi affermato: “Alfonso era la prospettiva”.

#Grandefratello @Media_World @MedInfinityIT Ieri nn lo avevo visto! Pensare che due anni fa concorrenti del gf7 son stati definitivamente bannati dagli schermi di Mediaset Senza Nemmeno aver diritto di replica e poi vedere qsta roba .Mi chiedo xké? pic.twitter.com/RiFe4igRGP — stato libero (@stato_libero4) November 12, 2024

Il video del momento nel mentre ha fatto il giro del web e naturalmente gli utenti si sono sbizzarriti con decine di commenti ironici. Shaila e Lorenzo intanto continuano a viversi alla luce del sole e in molti si chiedono già cosa accadrà tra loro nel corso delle prossime settimane.