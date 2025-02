Shaila Gatta è stata ripresa da Alfonso Signorini perché a quest’ultimo non è piaciuto un momento che ha ritenuto troppo volgare per gli spettatori del Grande Fratello.

Alfonso Signorini riprende Shaila Gatta

La puntata del Grande Fratello di questa sera ha avuto inizio con il conduttore che ha annunciato l’abbandono ufficiale di Pamela Petrarolo della Casa. Purtroppo, per problemi personali ha dovuto fare ritorno alla propria vita e non potrà continuare il suo percorso.

In seguito, i blocchi sono andati avanti e durante un confronto tra Helena Prestes e Shaila Gatta il presentatore ha ripreso quest’ultima. Ha tirato in ballo un episodio che, come potete nel video qui sotto, è capitato nelle scorse ore. La ballerina si trovava in cucina con Lorenzo Spolverato e a un certo punto si sono sdraiati sul bancone e le telecamere li hanno inquadrati in posizioni equivoche.

Secondo Alfonso Signorini, perciò, l’ha ripresa affermando che secondo lui si tratta di un atteggiamento abbastanza volgare e non consono per il pubblico del Grande Fratello:

“Vederti sul tavolo della cucina a gambe larghe con Lorenzo sopra onestamente non è una bella immagine, è un’immagine volgare. Voglio che tu capisca perché ci piacete come coppia.

Questa non è una cosa bella, non è per essere bacchettoni. Io sono open-minded, me li mangio a tavola i bacchettoni, ma vedere quella immagine così sguaiata che entra nelle case di tutti quanti non è bello. Fateci un pensierino”.

#grandefratello

Ma quanto è difficile capire che quella non è la cucina di casa loro??? Per i dialoghi non commento. pic.twitter.com/P8ag0PZ1Nz — 💜eli♒️ (@EliEli98969595) February 10, 2025

Shaila e Lorenzo hanno dato ragione ad Alfonso Signorini e la puntata è andata avanti senza ulteriori problemi.