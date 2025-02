Ieri a Che Tempo Che Fa assente Luciana Littizzetto: la conduttrice è ricoverata in ospedale! Cosa è successo e come sta la conduttrice.

Luciana Littizzetto in ospedale

Ieri sera su Nove è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Accanto a Fabio Fazio però non era presente Luciana Littizzetto. Il pubblico chiaramente si è preoccupato per l’assenza della conduttrice e in molti si sono domandati quale sia stato il motivo.

Il padrone di casa ha fatto sapere subito che Luciana Littizzetto è ricoverata in ospedale, allarmando i telespettatori. Per rassicurare tutti, però, Fazio ha pensato bene di contattare telefonicamente Luciana e capire direttamente da lei come sta e cosa è successo nello specifico. La comica ha rivelato quanto segue:

«Non mi è successo niente di che, non sono caduta, ma mi mancava una permanenza, una vacanza in ospedale», ha esordito Luciana Littizzetto. In seguito ha anche spiegato nel dettaglio il motivo del suo ricovero in ospedale. Ci ha tenuto a ringraziare tutti e ha rassicurato i suoi fan sul suo stato di salute attuale. Ecco cosa ha detto:

«Martedì sera mi sono sentita male, pensavo d avere l’’influenza e invece ho la pancreatica acuta. Sto molto meglio, i valori stanno scendendo. Sono qui e sono viva. Voglio ringraziare. Medici, gli host, tutti quelli che lavorano negli ospedali di giorno e di notte. Noi abbiamo una ricchezza che è la sanità pubblica, non buttiamola via».

"Però noi speriamo di vederci domenica, ci manchi molto"



Un saluto a @lucianinalitti in collegamento telefonico a #CTCF , non presente in studio a causa di una Pancreatite Acuta. pic.twitter.com/pyMcwTwCPC — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 9, 2025

Come suo solito Luciana Littizzetto ha voluto scherzarci un po’ su e ha sdrammatizzato ancora: «Da nota alcolista eccomi qui. Io ho una soglia del dolore molto alta e anche della sopportazione altrimenti non lavorerei con te.Alla fine faceva un male porco, mi hanno un po’ drogata e sto bene. Mi mancate».

Infine prima di salutare tutti e chiudere la chiamata Luciana Littizzetto ha salutato Fabio Fazio come suo soluto, con delle battute sempre taglienti e divertenti: «Quando ti fanno la tac mi hanno messo un liquido di contrasto e ho sentito tre emozioni: un sapore orribile in bocca, una sensazione di calore su tutto il corpo e poi quel calore nella p***ta».

Simpaticamente Luciana Littizzetto ha commentato così il suo stato di salute oggi. A lei facciamo il nostro in bocca al lupo di pronta guarigione.