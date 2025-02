Questa sera Giglio ha scoperto le immagini dell’ex tentatore insieme a Yulia Naomi Bruschi: la sua reazione a caldo.

Giglio vede il video di Yulia Naomi Bruschi con il tentatore

In questi giorni sta circolando in rete un video e delle immagini di Yulia Naomi Bruschi in compagnia di un ex tentatore di Temptation Island in un locale. A lanciare l’indiscrezione Alessandro Rosica sui suoi profili.

Cosa è successo nel dettaglio? A spiegarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini: “La pagina di gossip di Alessandro Rosica ha pubblicato un video di Yulia a Capodanno di quest’anno tra le braccia del tentatore”, ha fatto sapere subito.

LEGGI ANCHE: Il Green Carpet di Fedez a Sanremo è già un caso: ecco cosa sta succedendo

Poco dopo l’accaduto Yulia Naomi Bruschi sui social ha deciso di intervenire e smentire categoricamente la notizia, spiegando come sarebbero andate in realtà le cose. Anche stasera in puntata l’ex gieffina ha spiegato brevemente: “Io avevo smentito anche sui social, perché era una serata semplice”.

Ma andiamo oltre. Anziché rivelarlo subito a Giglio, Alfonso Signorini ha deciso di chiamare in causa Tommaso per aiutare a spiegare al suo amico cosa sarebbe successo. Inizialmente Tommaso pensava si trattasse di uno scherzo, ma il padrone di casa ha assicurato che era tutto vero e che avrebbe avuto bisogno della sua presenza per fare chiarezza con Giglio, dato che sono amici.

Tommaso è prontamente intervenuto: “Può essere un video vecchio, ma io questo bacio non l’ho visto”, cercando così di giustificare la fidanzata del suo amico Giglio, Yulia Naomi Bruschi. “No è di Capodanno di quest’anno. Il bacio non l’ho visto nemmeno io”, ha risposto Alfonso Signorini.

A questo punto è stato Tommaso a informare il suo amico Giglio di quello che è successo: “Tutto tranquillo. Hai detto oggi che avevi una sorta di illuminazione e oggi pensavi a Yulia. Ci avevi azzeccato, non su San Valentino, ma su Yulia. Riguarda voi, mi raccomando ascolta bene quello che dice e stai tranquillo. Non posso dire altro e io starei tranquillo”.

Per Giglio è il momento di scoprire le segnalazioni su Yulia uscite nei giorni scorsi #GrandeFratello pic.twitter.com/3ORBH700Mp — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 10, 2025

Il presentatore ha mostrato poi tutti i dettagli della faccenda, Giglio. Ma come l’ha presa lui? “Beh, queste cose qua non mi toccano. Vorrei parlare con Yulia. Sai quanto ti amo e quanto mi fido di te e queste cose non mi toccano”, ha detto subito lui.

Yulia Naomi Bruschi a questo punto ha voluto parlare con Giglio, per spiegargli meglio le cose: “Facciamoci una risata, perché ho già smentito. È un frangente di video, in cui c’erano anche Federica e Stefano. Hanno preso questo video per metterci alla prova. Io sono qui a difenderci e non voglio che nessuno ci metta bocca. Io sono molto innamorata. C’è questa attenzione su di me, che ero incinta e ne dicono di tutti i colori. Io con Simone, il mio ex, mi vedo solo per questioni legali. Siamo un po’ scomodi amore”.

Giglio ascolta la versione di Yulia: "Sai quanto mi fido di te" #GrandeFratello pic.twitter.com/4Top4xAskS — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 10, 2025

Pare quindi che Giglio sia sicuro che la sua fidanzata non ha fatto nulla. Alfonso Signorini ha chiuso la faccenda sostenendo che potrebbe farli incontrare.