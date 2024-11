Scoppia la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e un gesto hot della ballerina non passa inosservato

Scoppia la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello. I due si chiudono in magazzino e un gesto hot di lei non passa inosservato.

Cosa è accaduto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Non si nascondono più ormai Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo settimane di dubbi, ripensamenti e indecisioni, l’ex Velina di Striscia La Notizia ha finalmente fatto chiarezza dentro di sé ed è così tornata tra le braccia del modello, col quale è esplosa la passione. Nei giorni trascorsi a Madrid nella casa del Gran Hermano infatti i due gieffini si sono avvicinati sempre più fino a quando non è scattato il bacio. Da quel momento Shaila e Lorenzo hanno deciso di vivere la loro storia alla luce del sole e tornati in Italia tutto il resto del gruppo ha scoperto quanto accaduto tra loro.

A non passare inosservate sono state ovviamente le reazioni di Helena Prestes e Javier Martinez, che avevano iniziato a conoscere Spolverato e la Gatta. Adesso che la loro relazione è pubblica però la ballerina e il modello hanno deciso di non nascondersi più e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa che sta già facendo discutere il web.

Tutto è iniziato quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono chiusi in magazzino. A quel punto tra i due è scoppiata la passione e si sono così lasciati andare a dei baci appassionati. Poco dopo il gieffino ha affermato: “Sei un casino. Sei un ca**o di casino”. Pronta la replica dell’ex Velina, che ha aggiunto: “Tu pure sei un casino”. Ma non è finita qui.

Se mi avessero detto 8 giorni fa che avrei visto una cosa del genere, nella casa soprattutto, li avrei presi per pazza…



AIUTO ANCORA NON REALIZZO. SONO SHAILA E LORENZO #shailenzo

pic.twitter.com/GiDE32BtVA — Giusymc98 🤍🖤🏎 (@giusymc98) October 30, 2024

A fare il giro dei social è stato infatti un altro filmato, dove si nota chiaramente un gesto hot di Shaila nei confronti di Lorenzo. La clip ovviamente ha alimentato la discussione in rete e gli utenti si sono divisi.

La gattamorta che tocca il 🫛 è lui la blocca con la mano è la stesss che poi si preoccupa perchè il papà la vede 🤣🤣 Ma mi faccia il piacere 🤡🤡🤣 #grandefratello #shaviers #shavier #javi7 #teamjavi #GhGala8 pic.twitter.com/xZIFbNXMpr — Michela24 (@Michela1709) October 29, 2024

Pare dunque che a oggi la Gatta e Spolverato si stiano vivendo senza timore. Ma cosa accadrà tra i due nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.