Nel suo profilo Instagram, tra le storie, Shaila Gatta ci ha regalato un tutorial make-up ma il risultato non sembra essere dei migliori!

Il tutorial make-up di Shaila Gatta

Sui suoi social Shaila Gatta è tornata a farsi sentire con i suoi follower dopo il recente annuncio. La ballerina tra le storie Instagram ha pubblicato una serie di video in cui ha mostrato la preparazione in vista di una serata di compleanno. Nel dettaglio l’ex gieffina si è mostrata mentre si truccava.

Nello specifico Shaila Gatta ha mostrato tutti i passaggi, come se fosse un vero e proprio tutorial, del suo make-up scelto per questa occasione importante. Durante questo momento si sono verificate una serie di peripezie che hanno reso il tutto sicuramente più divertente. Un esempio? Il telefono che evidentemente era poggiato in una posizione non propriamente comoda e per questa ragione è caduto!

“Io non mi trucco tutti i giorni così. Diciamo che essendo un evento più particolare…”, ha aggiunto mentre parlava con i propri follower. Poi scherzosa si è lamentata perché la luce del bagno non fosse propriamente ottimale e sul suo smartphone ha aggiunto che non riusciva a tenerlo fermo come avrebbe voluto.

Passo passo quindi Shaila Gatta ha fatto vedere tutti i passaggi e prodotti che ha utilizzato per realizzare questo trucco. Anche se non ha propriamente convinto tutti. Lei però si è detta molto soddisfatta del risultato ottenuto e si è presentata ai fan già pronta per uscire.

In generale sul web, dopo che il video è diventato virale, se alcuni fan hanno preso spunto e altri hanno ironizzato su, c’è chi ovviamente ne ha già creato dei meme e ha criticato il fondotinta scelto da Shaila Gatta. Per alcuni avrebbe infatti un po’ esagerato e avrebbe utilizzato una numerazione non in linea con il suo incarnato.

Ciò che sicuramente fa sorridere, in ogni caso, è la leggerezza del video creato da Shaila Gatta e appunto le gaffe commesse durante la preparazione, degne di Paperissima (che peraltro ha anche condotto). E a voi che ve ne pare?