Questa sera su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 24, durante la quale scopriremo chi sarà il secondo eliminato. In queste ore però una mossa social pare confermare il nome dell’allievo che ha lasciato la scuola.

Chi è stato eliminato da Amici 24?

Tutto è pronto per la quinta puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda questa sera su Canale 5. Tante sono le emozioni che attendono il pubblico e gli allievi, che dovranno affrontare ben due eliminazioni. In queste ore nel mentre in rete sono emerse le prime anticipazioni di quello che accadrà ed è così stato rivelato chi ha dovuto lasciare la scuola a un mese dalla finale. Al termine della prima manche infatti è arrivata la prima eliminazione diretta a dover lasciare la scuola è stata così Francesca.

Poco dopo la sfida a squadre è proseguita e a seguito delle restanti due gare sono stati decretati i nomi degli allievi finiti al ballottaggio finale: Senza Cri e TrigNO. Tuttavia i cantanti solo in casetta hanno scoperto il loro destino e il pubblico dunque stasera saprà chi ha dovuto dire addio al talent show. In rete tuttavia non sono mancate le indiscrezioni e come vi abbiamo rivelato alcune ore fa ci è giunta voce che a dover abbandonare la trasmissione sia stata l’allieva di Lorella Cuccarini.

Adesso però una mossa social sembrerebbe confermare il nome dell’eliminato della quinta puntata del Serale di Amici 24. Ma chi avrebbe dunque lasciato il programma? Come anticipato, sembrerebbe che sia stata proprio Senza Cri a salutare i suoi compagni. Alcuni utenti infatti hanno notato che ieri il profilo Instagram della cantante risultava attivo e in breve lo screen ha fatto il giro del web. Come è noto, gli allievi durante la fase Serale non hanno la possibilità di usare il cellulare. Di conseguenza dunque questa mossa potrebbe aver spoilerato l’uscita di Senza Cri.

In ogni caso vi invitiamo ad attendere questa sera per scoprire cosa sarà accaduto e chi sarà il secondo eliminato della quinta puntata.