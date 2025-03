Nella Casa del Grande Fratello ieri sera, a sorpresa, Shaila Gatta ha voltato le spalle alle amiche Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. In due discorsi differenti infatti ha detto: “Persone sbagliate, mi hanno incalzata contro Lorenzo”

Shaila Gatta volta le spalle a Zeudi e Chiara

Con la finale in arrivo cambiano continuamente gli equilibri nella Casa del Grande Fratello. L’ennesima pace tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ne sono la prova, così come la mossa dell’ex velina di Striscia La Notizia con le amiche Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli.

Anche se questa mattina c’è stato qualche scambio di battute in zona beauty e prima di ieri sera c’era grande unione tra le tre, Shaila Gatta prima della tregua con Lorenzo Spolverato ha parlato con Luca Giglioli, noto Giglio. Ed è qui che ha ammesso che era giorni che avrebbe voluto parlare con lui: “Mi hai dato i giusti consigli”.

Improvvisamente Shaila Gatta ha però sorpreso tutti quando si è lasciata scappare: “Purtroppo in questi giorni ho parlato solo con persone sbagl… cioè diverse, che mi avevano consigliato altro.. Ma alla fine è stato giusto così“. Giglio si è detto soddisfatto poi di essere riuscito a portare gli Shailenzo a un confronto.

LEGGI ANCHE: Veronica Gentili è la conduttrice ufficiale de L’Isola dei Famosi

Ma non è finita qui, perché poco dopo, riferendosi a Zeudi e Chiara, in una chiacchierata con Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi ha rincarato la dose. Shaila Gatta ha riconosciuto di avere detto delle cose brutte su Lorenzo che non pensa minimamente, ma da essere umano anche lei commette degli errori. Ha raccontato di essersi trovata a dover gestire una situazione più grande di quanto potesse pensare e per questo ha avuto un crollo emotivo:

“(…) Mi sono vergognata di me, volevo andarmene per le cattiverie dette su Lorenzo. Non è vero che penso che non rifarei niente, eccetera. Probabilmente ho detto queste cose alle persone sbagliate, qualcuno può aver incalzato. Ne avessi parlato con te non avresti incalzato e invece mi sono persa per la strada”, ha detto Shaila Gatta rivolgendosi a Mariavittoria.

Il karma perchè anche Shaila adesso sta dando più la colpa a Zeudi e Chiara che a Lorenzo. Quest'anno vi sta tornando tutto in cul* alla velocità della luce prima della fine del programma #GrandeFratello pic.twitter.com/uEpMguNrak — (@__Fabiana___) March 19, 2025

In questi giorni infatti sia Zeudi che Chiara dopo tutto quello che è successo tra gli Shailenzo, hanno consigliato a Shaila Gatta di mantenere il punto con Lorenzo, almeno per il momento. Lei però forse voleva qualcuno che la spronasse a tornare tra le braccia di Spolverato!

Chissà come prenderanno queste parole Zeudi e Chiara non appena le scopriranno.