Con una nota diramata pochi minuti fa, Mediaset annuncia che Veronica Gentili è la conduttrice ufficiale della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show farà ritorno su Canale 5 a maggio.

Dopo mesi di gossip e indiscrezioni ora arriva finalmente l’ufficialità: Veronica Gentili è la conduttrice della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ad annunciarlo è Mediaset, che con una nota diramata pochi minuti fa conferma che sarà proprio la giornalista a prendere in mano le redini del reality show, che farà ritorno su Canale 5 a partire da maggio, subito dopo la fine di The Couple, il nuovo programma di Ilary Blasi.

Dopo il successo de Le Iene, Veronica Gentili dunque approda a L’Isola dei Famosi, prendendo il posto che lo scorso anno è stato di Vladimir Luxuria. Questo quanto si legge nel comunicato Mediaset:

“La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality. I naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia. Senza comfort né scorciatoie, i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali”.

Tra poche settimane dunque L’Isola dei Famosi farà ufficialmente ritorno su Canale 5 e alla conduzione ci sarà proprio Veronica Gentili. Attualmente intanto non mancano le indiscrezioni circa il possibile cast di naufraghi. A oggi tuttavia gli autori non hanno confermato alcun nome. Attualmente infatti i casting non sono ancora terminati e solo prossimamente arriveranno le prime notizie certe. In attesa di scoprire cosa accadrà e chi partirà per l’Honduras, facciamo un enorme in bocca al lupo alla Gentili, che di certo non deluderà le aspettative.