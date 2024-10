Al Grande Fratello, in chiacchiera con Ilaria, Shaila Gatti ha ammesso: “Vorrei non mi vedessero solo come una bomba sexy”

Nella Casa del Grande Fratello Shaila Gatta in chiacchiera con Ilaria Galassi ha confidato di avere timore per l’immagine che passa di sé e con umiltà ha dichiarato: “Vorrei non mi vedessero come una bomba sexy inarrivabile, sì… sono anche quello”.

Shaila Gatta sul rapporto con le altre donne

Ancora contesa tra Javier Martínez e Lorenzo Spolverato (con entrambi ha ricevuto persino degli aerei dai fan), anche se nelle ultime ore ha fatto dichiarazioni piccanti sull’argentino, Shaila Gatta continua a far parlare di sé ed essere molto discussa.

L’ex velina di Striscia La Notizia non si sta precludendo la conoscenza con i ragazzi nella Casa, sebbene spesso spiazzi con i suoi cambi di idee continui. Ma in queste ore ha fatto chiacchierare per un altro motivo, suscitando ilarità sui social per le sue parole.

Cosa ha detto nello specifico? Shaila ha dichiarato di essere dispiaciuta che viene considerata una “stella inarrivabile”, messaggio questo che potrebbe passare fuori viste le dinamiche. In particolare a premere a Shaila Gatta è il fatto che questo pensiero possa averlo il pubblico femminile del Grande Fratello.

Mentre parlava dell’immagine che potrebbe dare di sé, Shaila Gatta ha mostrato un po’ di amarezza se dovesse risultare un modello irraggiungibile dalle donne in generale. Queste le parole in chiacchiera con Ilaria Galassi del trio delle Non è la Rai:

“Mi piacerebbe che le donne mi vedessero non come una cosa inarrivabile, questa cosa sexy. Per carità, sì, sono anche questo. Mi piacerebbe e mi auguro che seguano la diretta. Io sono tante cose, non sono solo quello: la bomba sexy che balla”, ha detto Shaila Gatta un pochino preoccupata.

Ex velina di Striscia La Notizia:

Quando il narcisismo prende il sopravvento.

(È sempre la convinzione a fottere la gente.)#grandefratello pic.twitter.com/FiBjjrBGer — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) October 10, 2024

Ilaria Galassi a modo suo ha provato a rassicurare Shaila e i suoi timori. Sul web intanto il video è diventato particolarmente virale e le sue parole hanno scatenato gli utenti tra chi si è detto dalla sua parte e chi, invece ne ha fatto dell’ironia.