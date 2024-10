Al Grande Fratello, Shaila Gatta cambia ancora idea su Javier: “Mi interessa e mi fa ses**”.

Shaila Gatta interessata a Javier

Mentre Yulia ha alimentato nuovi sospetti sulla sua presunta conoscenza pregressa con Giglio ed Enzo Paolo si è mostrato geloso di Carmen, al Grande Fratello torna a tenere banco il triangolo che vede protagonista Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. La ballerina si è lasciata andare a nuove inaspettate dichiarazioni che cambiano nuovamente le carte in tavola.

I continui tira e molla sono tra gli argomenti più discussi della Casa del Grande Fratello. Nel giorni scorsi l’ex velina ha confidato al trio delle Non è la Rai che Javier non le piace e che non le smuove nulla. In questi giorni però, mercoledì notte per l’esattezza, sempre parlando di Martínez, ha ammesso: “Lui è buono, ma se il corpo mi porta da un’altra parte (Lorenzo ndr), io perché mi devo sforzare a stare con lui?“.

La faccenda ovviamente è proseguita e ieri durante un confronto in giardino con Javier Martínez, Shaila Gatta ha ascoltato cosa avesse da dirgli. Il pallavolista ha ammesso di aver provato a guardarle negli occhi, ma lei gli provoca ancora un effetto strano. Non ha intenzione di certo di toglierle il saluto: “Facevo anche delle cose per provare a piacerti e mi sono snaturato un po’. Non ti vedrò mai come un’amica, questo l’ho capito“, ha ammesso.

Nonostante la cordialità, Shaila Gatta è parsa distaccata: “Ti stimo e sappi che vedo il tuo comportamento. Ti chiedo scusa e mi prendo le mie responsabilità”. Dal canto suo la gieffina ha detto di essere molto tranquilla e se lui ritiene di doverle stare lontana, ne prende atto. Lei è solo in apprensione per i suoi limiti e le sue paure.

Dopo il chiarimento con #Javier..#Shaila corre a spifferare con #nonelarai



ORA LA VÀ PER JAVIER

VEDIAMO FRA 2 o 3 giorni..#grandefratello pic.twitter.com/XKqZfwODgZ — Monky – ♣️♥️♠️♦️- (@blackmambamonky) October 10, 2024

La confessione di Shaila

Pochi istanti dopo dal confronto con Javier Martínez, Shaila Gatta è andata subito a spifferare tutto alle Non è la Rai. Ha ammesso che il fatto che lui sia schivo ed evasivo le piace. Per poi lasciarsi andare a confessioni più piccanti:

“Mi fa effetto, sono stata proprio una stupida. Mi fa bollire il sangue. Lui è stato carinissimo. Mi ha detto che non riesce a vedermi come un’amica. Domani sarò carina, gli porterò una tisana, qualcosa. Che bello, mi piace! Ragazze è stato proprio uomo, un uomo maturo, che bellezza”.

Nel suo discorso Shaila Gatta ha ammesso che per lei era necessaria questa confusione per poter capire tutto: “A un certo punto mi ha detto ‘perdonami se non ti do molta corda perché so che tra noi non c’è speranza’. Io morivo e dentro mi dicevo ‘la speranza c‘è eccome’. Mamma mia. Poi ci siamo abbracciati. Ragazze mi ha fatto un se…. avete capito no? Ecco quello“.

Shaila dopo aver parlato con Javier va a riferire "mi fa effetto, sono proprio una stupida, mamma mia mi ha fatto sess".

Tutto questo ora che Lorenzo non la calcola minimamente.



Tutto questo ora che Lorenzo non la calcola minimamente.#grandefratello pic.twitter.com/UjasRte7hY — ༄️ (@cuorebianko) October 10, 2024

Insomma Shaila Gatta sembra essere tornata nuovamente alla carica con Javier Martínez, il quale però ora sembra starsene un po’ nel suo per non farsi coinvolgere troppo dalla situazione. I continui cambi di pensiero, dove porteranno questa dinamica? Ci saranno altri risvolti? E Lorenzo come la prenderà?