Andrea Sanna | 3 Febbraio 2023

La smentita di Elettra Lamborghini

In seconda serata su Rai 2 è andato in onda Stasera C’è Cattelan. La trasmissione ha visto la presenza di tanti ospiti e tra loro, è spiccata Elettra Lamborghini. La cantante non ha nascosto di affrontare un periodaccio, ma al contempo cerca di essere positiva nel poter risolvere i problemi che l’affliggono. Ma non si è parlato solo di questo.

Spazio poi anche a Sanremo 2023. La prossima settimana prenderà il via l’edizione numero 73 della kermesse canora, ma Elettra Lamborghini probabilmente non avrà modo di seguirlo a causa del viaggio a Miami. In ogni caso ha espresso il suo giudizio su molti dei Big in gara. Alessandro Cattelan l’ha coinvolta nel gioco delle carte. In ognuna di esse si trovava stampato il volto del cantante o del gruppo in gara e l’ereditiera ha dovuto dire la sua, senza però voltare la carta e tantomeno fare apertamente i nomi dei propri colleghi.

Arrivata a un certo punto Elettra Lamborghini si è trovata davanti la carta di una donna e qui le è scappato da dire: “Eh raga, fa un po’ troppo la f**a da quello che ho sentito. Nel senso, recentemente se l’è tirata un po’. Io ho letto il gossip”.

Assolutamente nooo non era leii https://t.co/YX7SWDPB8C — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 2, 2023

Sebbene Elettra Lamborghini non abbia fatto nome e cognome dell’artista in questione, sul web sono emerse varie ipotesi. Qualcuno ha pensato che la stoccata abbia una destinataria ben precisa: Elodie. Non si comprende il perché tutti abbiano pensato proprio all’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ma sembra essere il nome più gettonato tra tutti. Sarà davvero come dicono? Su Twitter la cantante ha pensato bene di intervenire. Sul suo profilo Elettra Lamborghini ha ripreso il commento di una fan e ha subito smentito: “Assolutamente no, non era lei”.

A chi saranno quindi rivolte queste parole di Elettra Lamborghini?