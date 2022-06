Shakira faceva pedinare Piqué, così ha scoperto il tradimento: i dettagli

1 Shakira aveva ingaggiato un investigatore privato

Ancora sconvolti dalla separazione di Shakira e Piqué, stanno uscendo tante indiscrezioni relative a questa vicenda. L’annuncio da parte dei diretti interessati è arrivato il 4 giugno, ma pare che la coppia fosse ormai divisa da mesi. Da quel momento, si è parlato di un presunto tradimento da parte del calciatore nei confronti della cantante. E questo tradimento sta ricevendo sempre più conferme.

Il primo rumor è arrivato a seguito delle dichiarazioni della modella brasiliana Suzy Cortes che ha gettato nuovi dubbi su tutta la questione. Ma adesso si parla del coinvolgimento di un’altra donna e soprattutto di un investigatore privato. Come riporta il sito Vanity Fair, infatti, la nota popstar colombiana avrebbe ingaggiato un investigatore privato per pedinare il marito e scoprire eventuali infedeltà.

E in effetti dal lavoro dell’investigatore sarebbe stato scoperto il tradimento. Si parla di una relazione clandestina dello sportivo con una una bionda ventenne di origini catalane (una certa C.C.), che lavora nella discoteca di Barcellona La Traviesa. La ragazza sarebbe anche amica di Puig, un collega di Piqué. Tra l’altro c’è chi giura di aver sentito il calciatore dire alla ragazza: “Sei la mia first lady”. Secondo fonti non ufficiali, si tratterebbe quindi di un rapporto che va ben oltre la tresca o un semplice flirt. E per questo motivo Shakira avrebbe troncato subito il rapporto.

Non ci sono comunque scatti rubati che vanno a dimostrare quanto rivelato e mai ci saranno, pare. Sì perché la cantante avrebbe pagato all’agenzia investigativa un bonus sulla parcella per tenere le immagini dell’infedeltà private e quindi lontane dai riflettori.

E adesso cosa succederà? Ci sono già delle indiscrezioni sul futuro dell’ormai ex coppia e soprattutto sulla custodia dei due figli. Ecco cosa sappiamo…