1 La furia di Shakira contro Piqué

Non sembra scorrere buon sangue tra Shakira e l’ex Gerard Piqué dopo la rottura. Almeno questo è ciò che sostiene il giornalista spagnolo Jordi Martin, che ormai da tempo segue da vicino la vicenda. Stando a quanto riportato, come raccolto anche da Gossip e TV, la nuova frequentazione tra il difensore del Barcellona e la giovane Clara Chia Marti pare abbia aggravato ancor di più la situazione.

Secondo quanto riferito la cantante colombiana pare sia davvero una furia contro Gerard Piqué, tanto che si vocifera sia intenzionata a denunciarlo. Per quale motivo Shakira ce l’avrebbe così tanto con il calciatore? Jordi Martin sostiene che l’artista sia molto arrabbiata poiché Piqué avrebbe messo in pericolo la vita del figlio di 9 anni, Milan. Sul web è finito un video in cui i paparazzi riprendono Gerard alla guida della sua auto. Fin qui tutto bene, se non fosse che il bambino è seduto nel sedile anteriore, anziché in quello posteriore come da prassi.

Come racconta Jordi Martin, Shakira sarebbe davvero furiosa contro l’ex Piqué per aver più volte infranto il codice della strada, sfrecciando per le strade nonostante la presenza del semaforo rosso. Il tutto pare l’abbia fatto per evitare i flash dei fotografi. Un atteggiamento, però, che non è affatto piaciuto alla cantante, preoccupata poiché tutto ciò avrebbe potuto mettere a rischio il figlio Milan.

A riguardo quindi Shakira pare aver preso una decisione. Stando alle indiscrezioni trapelate da Jordi Martin e raccolte da Gossip e TV, la colombiana sarebbe davvero intenzionata a valutare delle azioni legali nei confronti del suo ex compagno. Il giornalista sostiene che presto potrebbe arrivare una denuncia. Altra cosa che avrebbe fatto storcere il naso alla cantante è la presentazione di Clara Chia Marti come nuova fidanzata di Piqué. Lui infatti avrebbe già fatto conoscere la sua compagna ai figli. La popstar avrebbe preferito invece che lui aspettasse quantomeno un anno dalla loro separazione prima di mostrarsi pubblicamente e davanti ai loro bambini con un’altra persona.

Al momento né lei né Piqué hanno commentato questi pettegolezzi. Attendiamo dunque di capire se decideranno o meno di intervenire. Le preoccupazioni per Shakira però non sono finite qui…